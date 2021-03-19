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Мошенники под именем Илона Маска выманили у владельца криптовалюты более 500 000 долларов

Ещё одна жертва мошенников лишилась накоплений
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В последние годы мы всё чаще слышим о новом виде мошенничества, когда ничего не подозревающий человек слепо верит своим кумирам, отдавая неизвестным все свои накопления. Схема крайне проста, давайте изучим её на одном из последних громких случаев обмана.

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Себастьян (имя изменено) смотрел с женой Netflix. В какой-то момент сериал окончился, а его супруга ушла спать. Вместо того чтобы последовать за ней, он решил почитать новые сообщения от Илона Маска. Судя по всему, наш герой слепо доверяет миллиардеру, поскольку изучив его твит начал искать в комментариях пояснения. Там он обнаружил ссылку на сайт, где команда Tesla проводила новую акцию, удваивая все отправленные деньги. Сайт выглядел профессионально, а главное находился на странице самого Илона Маска, но куда сильнее мотивировал таймер. Себастьян торопился. Вначале ох хотел перевести всего 0.1 ВТС (5600 долларов), но после некоторых размышлений решил удвоить все свои 10 Биткоинов.

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Прежде чем отправить деньги, он убедился, что перешёл сюда со страницы Илона, а после отдал мошенникам все накопления. Уже через 10 минут стало ясно, что сбережений не вернуть, а вместе с отрезвлением пришла мысль, что он перешёл не по ссылке от самого Илона Маска, а по информации в комментариях к его сообщению, которую мог оставить кто-угодно. 

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Ситуация такова, что за 2020 год злоумышленники таким образом заработали свыше 16 миллионов долларов, а обманутыми стали более 10 000 пользователей. Похоже, бизнес развивается, ведь только за 3 неполных месяца года текущего таким образом своих денег лишились 5600 человек на сумму свыше 18 миллионов долларов. На подобные проблемы уже обратили внимание крупные компании и известные аналитики. По их мнению, YouTube и Twitter должны отслеживать подобные сообщения, блокируя их, тем самым не позволяя мошенникам зарабатывать. Но пока дело движется крайне медленно. 

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