Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последние годы мы всё чаще слышим о новом виде мошенничества, когда ничего не подозревающий человек слепо верит своим кумирам, отдавая неизвестным все свои накопления. Схема крайне проста, давайте изучим её на одном из последних громких случаев обмана.

реклама

Себастьян (имя изменено) смотрел с женой Netflix. В какой-то момент сериал окончился, а его супруга ушла спать. Вместо того чтобы последовать за ней, он решил почитать новые сообщения от Илона Маска. Судя по всему, наш герой слепо доверяет миллиардеру, поскольку изучив его твит начал искать в комментариях пояснения. Там он обнаружил ссылку на сайт, где команда Tesla проводила новую акцию, удваивая все отправленные деньги. Сайт выглядел профессионально, а главное находился на странице самого Илона Маска, но куда сильнее мотивировал таймер. Себастьян торопился. Вначале ох хотел перевести всего 0.1 ВТС (5600 долларов), но после некоторых размышлений решил удвоить все свои 10 Биткоинов.

анонсы и реклама RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке -22000р на 2060 - цены пошли вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Прежде чем отправить деньги, он убедился, что перешёл сюда со страницы Илона, а после отдал мошенникам все накопления. Уже через 10 минут стало ясно, что сбережений не вернуть, а вместе с отрезвлением пришла мысль, что он перешёл не по ссылке от самого Илона Маска, а по информации в комментариях к его сообщению, которую мог оставить кто-угодно.

реклама

Ситуация такова, что за 2020 год злоумышленники таким образом заработали свыше 16 миллионов долларов, а обманутыми стали более 10 000 пользователей. Похоже, бизнес развивается, ведь только за 3 неполных месяца года текущего таким образом своих денег лишились 5600 человек на сумму свыше 18 миллионов долларов. На подобные проблемы уже обратили внимание крупные компании и известные аналитики. По их мнению, YouTube и Twitter должны отслеживать подобные сообщения, блокируя их, тем самым не позволяя мошенникам зарабатывать. Но пока дело движется крайне медленно.