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Чем дороже криптовалюта, тем больше обычных пользователей хотят в неё инвестировать. Мало того, чем дольше криптовалюта держится на высоком уровне доходности, тем больше она вызывает доверия в обществе. В конце концов рано или поздно о майнинге начинают говорить даже бабушки у подъездов, что только провоцирует рост стоимости цифровых денег. Это замкнутый круг, который в последнее время привёл к бурному росту цен на Эфир, что стало причиной дефицита на рынке видеокарт.

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В ближайшие дни в продажу поступит новая видеокарта Radeon RX 6700 XT. Первые тесты показали её противоречивый характер, но в целом в настоящее время проблема не в завышенной рекомендованной цене, а в незначительных поставках в рознице. Если посмотреть на позиционирование, то новинка станет конкурентом сразу для двух видеокарт NVIDIA: GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070. Ясно, что купить ни одну из карточек по нормальным ценам нам с вами не удастся, а значит самое время порадоваться за майнеров, обсудив их доходы, ведь чем ещё заняться, если не считать чужие деньги?

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Итак, на момент написания данного материала 8 видеокарт GeForce RTX 3060 Ti добывали Эфира на 51.43 доллара в сутки, что соответствует 192 долларам на одну видеокарту в месяц. Как оказалось, новая Radeon RX 6700 XT не только не превосходит, но и сильно уступает зелёным конкурентам. Восемь таких карт выдают 41.81 в сутки, или 156 долларов в месяц на одну видеокарту. 192 против 156 (20%), а ведь Radeon RX 6700 XT нужно ещё отбить, что в условиях дефицита крайне сложно.

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Сегодня мы не знаем, сколько за новинку попросят продавцы. Оглядываясь на продажи GeForce RTX 3060, становится ясно, что цена не будет дешевле 1000 долларов. Что любопытно, даже старушка Radeon RX 5700 XT оказалась немного эффективнее, а ведь ещё недавно её можно было взять за 40 000 рублей. В сложившейся ситуации можно сказать только одно: если видеокарта не будет интересна майнерам, она окажется дешевле в рознице и может попасть в руки геймерам, но это не точно.