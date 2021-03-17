Представители украинской торговой сети MOYO обвинили в майнинге посетителей магазина
12 марта в крупной украинской сети электроники MOYO разгорелся настоящий скандал. Как случайно выяснила одна из любопытных посетительниц, на части ноутбуков была запущена программа для майнинга криптовалюты. Подробностей мало, поскольку руководство не хочет лишней огласки, но избежать проблем всё равно не выйдет.
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Если попытаться кратко описать ситуацию, то некоторая часть выставленных на прилавок ноутбуков активно добывала криптовалюту. Название цифрового токена стало известно не сразу – это наш любимый Эфириум, а вот количество участвующих в незаконном майнинге техники не определено. После того как на это обратила внимание посетительница, лэптопы очень быстро убрали из зала. Об инциденте стало известно представителю ASUS, который был явно недоволен случившимся. И вот в момент, когда всё должно было завертеться, все стороны конфликта неожиданно замолчали. Сегодня в MOYO скромно пояснили, что есть все основания подозревать в майнинге покупателей. Не правда ли, звучит комично? Представьте себе: каждый день неизвестный посетитель приходит утром в торговый зал, там он тайно устанавливает специализированное ПО на несколько (мы точно не знаем количество) лэптопов. После этого наш герой заявляется в магазин вечером, где всё удаляет, и так по кругу.
Можно предположить, что программа была установлена одноразово, но как могли работники торгового зала её не заметить перед выключением ноутбуков, ведь каждый вечер все приборы отключаются от сети? Мало того, не стоит забывать, что ноутбук могут купить, неужели в магазин никто не заходит?
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Как видите, вопросов больше, чем ответов. Если представители MOYO уже нашли виновного, то предпочтут свалить всё на покупателей. А почему бы нет, ведь это просто и удобно, ну а ноутбуки придётся отдать. Согласно договору с ASUS, всю технику поставят в торговом центре Dream Town, где они будут доступны в рамках посещения игровой зоны. Кстати, выставленные на изображениях ноутбуки способны генерировать от 200 до 300 долларов в месяц.
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