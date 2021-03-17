Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

12 марта в крупной украинской сети электроники MOYO разгорелся настоящий скандал. Как случайно выяснила одна из любопытных посетительниц, на части ноутбуков была запущена программа для майнинга криптовалюты. Подробностей мало, поскольку руководство не хочет лишней огласки, но избежать проблем всё равно не выйдет.

реклама

Если попытаться кратко описать ситуацию, то некоторая часть выставленных на прилавок ноутбуков активно добывала криптовалюту. Название цифрового токена стало известно не сразу – это наш любимый Эфириум, а вот количество участвующих в незаконном майнинге техники не определено. После того как на это обратила внимание посетительница, лэптопы очень быстро убрали из зала. Об инциденте стало известно представителю ASUS, который был явно недоволен случившимся. И вот в момент, когда всё должно было завертеться, все стороны конфликта неожиданно замолчали. Сегодня в MOYO скромно пояснили, что есть все основания подозревать в майнинге покупателей. Не правда ли, звучит комично? Представьте себе: каждый день неизвестный посетитель приходит утром в торговый зал, там он тайно устанавливает специализированное ПО на несколько (мы точно не знаем количество) лэптопов. После этого наш герой заявляется в магазин вечером, где всё удаляет, и так по кругу.

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Можно предположить, что программа была установлена одноразово, но как могли работники торгового зала её не заметить перед выключением ноутбуков, ведь каждый вечер все приборы отключаются от сети? Мало того, не стоит забывать, что ноутбук могут купить, неужели в магазин никто не заходит?

реклама

Как видите, вопросов больше, чем ответов. Если представители MOYO уже нашли виновного, то предпочтут свалить всё на покупателей. А почему бы нет, ведь это просто и удобно, ну а ноутбуки придётся отдать. Согласно договору с ASUS, всю технику поставят в торговом центре Dream Town, где они будут доступны в рамках посещения игровой зоны. Кстати, выставленные на изображениях ноутбуки способны генерировать от 200 до 300 долларов в месяц.