Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время мы видели несколько громких стартов, когда производители уверяли, что видеокарты прибудут в большом количестве, а в результате почти все позиции расходились между майнерами и перекупщиками. Всё это привело к тому, что геймеры просто перестали верить подобным заявлениям. На носу выход видеокарты Radeon RX 6700 XT, но ажиотажа вокруг этого события почти нет.

реклама

Казалось бы, к нам движется ещё один конкурент GeForce RTX 3060 Ti, либо даже более дорогой GeForce RTX 3070. Судя по всему, реакция сообщества полностью оправдана, ведь майнеры снова получили видеокарты задолго до официальных продаж. Так сегодня один из любителей криптовалюты выставил на продажу новенькую Radeon RX 6700 XT производства PowerColor.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

По словам продавца, он решил избавиться от лишней карты, поскольку его ферма уже полна, а сама Radeon RX 6700 XT выдаёт 50 MH/s. Майнер заявляет, что приобрёл видеокарту у официального дистрибьютора, при этом планирует через несколько дней собрать ещё одну ферму. Цена вопроса 1200 евро, а сам паренёк живёт в Чехии.

реклама

Переведено на русский с чешского

Как видите, майнеры снова получили неограниченный доступ к новой видеокарте. А ведь у нас есть информация, согласно которой на всю Европу выделено не более 1000 единиц от каждого производителя. Судя по всему, партнёры AMD забыли посчитать видеокарты, которые они уже отгрузили майнерам.