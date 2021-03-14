Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время мы видим настойчивые попытки NVIDIA ограничить майнеров, за счёт понижения эффективности добычи Эфира на такой видеокарте, как GeForce RTX 3060. Судя по тому, как быстро разлетелись все доступные модели, можно сделать вывод, что майнеры просто перешли на другие криптовалюты. Очень скоро в продажу поступит новая Radeon RX 6700 XT. Согласно первым тестам, она сможет составить конкуренцию RTX 3070, а вот хешрейт новинки оставляет желать лучшего.

реклама

Так, в алгоритме Ethereum, она способна выдать не более 43 MH/s. Пока неясно, насколько это скажется на других криптовалютах, но поставщики уверены, что майнеры купят новинку в любом количестве. Сообщается, что на весь Европейский союз планируется выделить 1000 штук, из них в Германию приедут всего несколько единиц (в зависимости от того или другого партнёра их может быть больше).

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Что любопытно, в Англию планируется поставить несколько тысяч экземпляров, но всё это не идёт ни в какое сравнение с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Сообщается, что партия Radeon RX 6700 XT в Южную Корею будет гораздо больше, чем обычно. Здесь стоит учитывать, что данный регион славится большим количеством майнеров, а китайские заводы были не раз замечены в прямой отгрузке больших партий шахтёрам. Всё это значит только одно: производители планируют распродать основное количество видеокарт по месту их выпуска, сэкономив на транспортировке.

К примеру, аренда стандартного контейнера в порту Европы стоит от 13 000 евро, а ведь есть ещё множество сопутствующих расходов. И вообще, сейчас любая партия новых видеокарт разлетится за считанные часы даже несмотря на то, что AMD в последнее время пыталась накопить на складах как можно большее количество графических чипов. Тем более 1000 единиц на всю Европу. В данном случае стоит отметить, что речь может идти о максимальной поставке от одного производителя, а значит финальное количество должно быть больше. Вот только партнёров AMD не так много, поэтому ожидать сюрпризов не стоит.