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После появления на видеокарте GeForce RTX 3060 антимайнерской блокировки, руководство NVIDIA заявило, что взломать защиту не сможет никто. Мало того, в настоящее время нет никакого способа обхода, а значит все попытки хакеров найти решение не увенчаются успехом. На этой волне поползли слухи о том, что производитель планирует установить такую же защиту не только на новые модели, но и на обновлённые ревизии уже вышедших графических чипов, внеся в BIOS некие изменения, препятствующие взлому. Что любопытно, на прошлой неделе интернет громко обсуждал некую методику, позволяющую поднять хешрейт в Эфириуме. Спустя время выяснилось, что это обман.

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Сегодня новостные агентства уверяют, что обход блокировки снят. Как оказалось, для этого не потребуются сложные знания программирования, а сделать это может любой из наших читателей. К сожалению, после этого видеокарты GeForce RTX 3060 могут подорожать, но ничего с этим поделать мы не можем. Эксперты предупреждают, что всё описанное ниже вы делаете на свой страх и риск. Кроме того, в некоторых случаях может потребоваться полная очистка операционной системы после драйверов.

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Всё, что вам потребуется, это скачать и установить драйвер разработчика за номером 470.05. Вначале скептики заявляли, что для подтверждения требуется доказать работу видеокарты на протяжение 5 минут и более. Автор метода майнил 8 минут. Спустя какое-то время в сети начали появляться скриншоты других пользователей, подтверждающих эффективность способа.

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Сообщается, что GeForce RTX 3060 способна выдавать приемлемые 50 MH/s. Напомним, купить такую видеокарту в момент релиза было возможно по 500 евро во многих зарубежных магазинах, а значит для возвращения денег потребуется всего 3 месяца, что кажется настоящим подарком судьбы, ведь даже GeForce RTX 3060 Ti сейчас способна вернуть вам вложения за 5 и более месяцев. Примерные подсчёты проведены в нашем материале и на сайте калькулятора.