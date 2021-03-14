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Для начала немного любопытной статистики: больше половины американцев в возрасте старше 30 лет руководствуются твитами Илона Маска, когда дело заходит о покупке криптовалюты. Ситуация такова, что один человек, который всегда был скорее эффективным менеджером и генератором идей, чем экономистом, стал для всего мира чуть ли не самой авторитетной финансовой фигурой.

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С лёгкой руки Илона Маска Биткоин дорожает на 10 тысяч долларов, а Догикоин поднимается в 10 раз. Миллиардер позволяет себе критиковать крупных держателей криптовалюты и вообще кого-угодно, а миллионы людей ему аплодируют. Стоит отметить, что многие публичные лица уже давно управляют общественным мнением, но ещё никому не удавалось говорить так громко и так сильно влиять на решения миллионов. У многих крупных финансистов всё это давно вызывает большие опасения, ведь рынок живёт по собственным правилам, в то время как публичные персоны ведут себя как слон в посудной лавке, ломая привычные устои и действуя против всех правил.

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Судя по всему, вскоре Илону придётся ответить за свои слова. Несколько дней назад против него было выдвинуто сразу два иска. Проблема в том, что нигде не написано, что человек не имеет права высказывать своё мнение в социальных сетях, а значит даже самые абсурдные заявления не могут быть осуждены. Пока не могут. Представьте ситуацию: Илон Маск продавал огнемёты, а ведь это оружие, на которое нужно разрешение. Тысячи покупателей столкнулись с проблемами, а несколько чуть не очутились в тюрьме. В конце концов огнемёты почти у всех отняли, но к продавцу нет никаких претензий.

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Подобных примеров множество, и в центре скандалов оказывается не только Илон Маск. Всё это говорит только об одном, нужно вводить правила, запрещающие публичным совершать действия, которые могут оказать негативное влияние на других людей. На самом деле данная формулировка слишком обобщённая, но суть вы поняли. Первую попытку планируют предпринять в суде несколько инвесторов Tesla. Илону Маску инкриминируют высказывания в Твиттере, в результате которых акции компании упали за несколько часов на 14 миллиардов долларов.

Каким будет итог, предсказать сложно. Кроме того, мы не знаем, потребуют ли от Илона Маска денежной компенсации, либо снова запретят писать в Твиттере. В любом случае практику, когда публичные персоны одним сообщением могут сжечь накопления сотен тысяч людей, нужно прекращать. Больше на эту тему можно почитать здесь и здесь.