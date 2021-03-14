Google ощутимо ускорила браузер Chrome, сократив использование ОЗУ до 22%
В феврале стало известно, о скором появлении новой функции PartitionAlloc в первых тестовых сборках популярного браузера Chrome. Google уверяла, что она позволит сделать работу комфортнее, ускорить загрузку страниц и разгрузить оперативную память. В целом браузер должен оказаться легче, что позволит вдохнуть новую жизнь в старые компьютеры. Одновременно с этим улучшения должны были почувствовать те, кому требуется открытие сразу нескольких десятков вкладок. В конце концов ожидалось появление улучшенных алгоритмов управлением питанием на процессоре. Скорее всего это мало заинтересует владельцев стационарных компьютеров, а вот пользователям ноутбуков такая функция придётся ко двору.
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Как стало известно, в новой сборке Chrome 89 для Windows 10 PartitionAlloc был полностью активирован. Эксперты пока не проводили тестов, а значит мы будем руководствоваться исключительно официальной информацией. По словам представителей Google, использование оперативной памяти сократилось на внушительные 22% в работе самого браузера. Также можно почувствовать ускорение графического чипа на 3% и в некоторых сценариях рендереинга в Chrome до 8%. При этом переключение между вкладками может быть увеличено до 9%, но в данном случае речь идёт об определённых условиях, которые должны соблюдаться, а значит прирост в реальности может оказаться меньше, либо вообще незаметен невооружённым взглядом.
Пожалуй, одно из любопытных нововведений касается высвобождения 100 Мб на одну вкладку на популярных сайтах (названия не указываются), что в итоге даст нам ещё 20% сокращения оперативки. Помимо указанных нововведений появилась функция обмена ссылками через установленные на ПК приложения. Например, Outlook и OneNote. В конце концов вы сможете отправлять веб-страницы на находящееся поблизости устройство по Wi-Fi и Bluetooth.
Известно, что уже сейчас Google работает над улучшением общей производительности видеокарты и рендеринга служебных программ за счёт функции умной очистки кеша. Но когда она появится в финальной сборке, пока неизвестно.
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