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В настоящее время идёт активная подготовка к рассылке двух ключевых разработок Xiaomi. Это новая прошивка MIUI 12.5, которая должна начать распространяться на несколько десятков гаджетов в конце апреля. Точных сроков пока нет, поскольку первая стабильная глобалка только перешла в стадию бета-теста, а значит финальная модификация для большинства аппаратов может появиться к лету текущего года. А вот с Android 11 всё куда интереснее, хотя и более запутанно.

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Суть в том, что сейчас новая операционная система доступна в стабильной бета-версии для 53 телефонов Xiaomi. В половине случаев речь идёт о китайской модификации, но многие из них уже имеют не только глобальную, но и российскую версию. К примеру, Mi 10 Pro и несколько других моделей популярного флагмана уже давно получили Android 11 во всём мире. Такая же ситуация с Mi Note 10 Lite, Mi 10T/Pro, Poco F2 Pro и Mi A3. Последний пока не получал российской стабилки, но зато имеет европейскую версию, рассылка которой стартовала.

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Здесь стоит отметить, что Android 11 выходит на базе устаревшей MIUI 12. Это связано с тем, что более новая прошивка не готова, а планы китайской компании таковы, что оттягивать выпуск операционной системы нельзя. Скорее всего для многих аппаратов мы увидим вначале рассылку Android 11 на базе MIUI 12, а через какое-то время мягкое обновление до MIUI 12.5. Не стоит забывать, что рассылка может продолжиться в рамках более новой MIUI 13, о которой в последнее время вообще ничего не известно.

Как видите, такие популярные смартфоны, как Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 8 Pro находятся на переднем краю. Это позволяет надеяться, что на этот раз оба получат обновление в первых рядах. Ну или хотя бы не в последних, ведь многострадальный Redmi Note 9 Pro несмотря на статус и новизну долго был лишён MIUI 12, поскольку в первых публичных образах нашлись критические ошибки, несовместимые со стабильной работой.

Mi A3 Mi 10 Redmi K30 Pro Zoom Redmi Note 8 Pro Redmi K30 Redmi 9 Mi 9 Blackshark 3 Redmi Note 9 4G Redmi K30S Ultra Redmi Note 9 Pro (Global) Poco M2 Redmi Note 8 Mi 10 Lite Blackshark 3S Redmi K30 Pro Redmi 10X 4G Mi Note 10 Lite Mi 10 Ultra Poco X3 NFC Mi CC9 Pro ProPoco F2 Pro Redmi K30 Ultra Mi Note 10 Pro Blackshark 3 Pro Mi 10T Mi 10 Pro Blackshark 2 Redmi Note 9 Power Redmi K20 Mi 10T Pro Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 9 5G Redmi Note 9T Mi 9 Pro 5G Mi 9 Lite Redmi K30 5G Mi 9 SE Redmi 10X 5G Mi 9 Pro Mi 10T Lite 5G Redmi K30i 5G Mi CC9 Meitu Edition Mi CC9 Poco M2 Mi Note 10 Redmi K20 Pro Blackshark 2 Pro Poco X2 Redmi 9A Redmi Note 9S Redmi Note 9 Pro Redmi 10X Pro

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Это не полный список смартфонов, ведь некоторые (например Мi 9T) считаются клонами и получат обновления автоматически с основной китайской линейкой.