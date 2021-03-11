Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 53 смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11
В настоящее время идёт активная подготовка к рассылке двух ключевых разработок Xiaomi. Это новая прошивка MIUI 12.5, которая должна начать распространяться на несколько десятков гаджетов в конце апреля. Точных сроков пока нет, поскольку первая стабильная глобалка только перешла в стадию бета-теста, а значит финальная модификация для большинства аппаратов может появиться к лету текущего года. А вот с Android 11 всё куда интереснее, хотя и более запутанно.
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Суть в том, что сейчас новая операционная система доступна в стабильной бета-версии для 53 телефонов Xiaomi. В половине случаев речь идёт о китайской модификации, но многие из них уже имеют не только глобальную, но и российскую версию. К примеру, Mi 10 Pro и несколько других моделей популярного флагмана уже давно получили Android 11 во всём мире. Такая же ситуация с Mi Note 10 Lite, Mi 10T/Pro, Poco F2 Pro и Mi A3. Последний пока не получал российской стабилки, но зато имеет европейскую версию, рассылка которой стартовала.
Здесь стоит отметить, что Android 11 выходит на базе устаревшей MIUI 12. Это связано с тем, что более новая прошивка не готова, а планы китайской компании таковы, что оттягивать выпуск операционной системы нельзя. Скорее всего для многих аппаратов мы увидим вначале рассылку Android 11 на базе MIUI 12, а через какое-то время мягкое обновление до MIUI 12.5. Не стоит забывать, что рассылка может продолжиться в рамках более новой MIUI 13, о которой в последнее время вообще ничего не известно.
Как видите, такие популярные смартфоны, как Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 8 Pro находятся на переднем краю. Это позволяет надеяться, что на этот раз оба получат обновление в первых рядах. Ну или хотя бы не в последних, ведь многострадальный Redmi Note 9 Pro несмотря на статус и новизну долго был лишён MIUI 12, поскольку в первых публичных образах нашлись критические ошибки, несовместимые со стабильной работой.
- Mi A3
- Mi 10
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi K30
- Redmi 9
- Mi 9
- Blackshark 3
- Redmi Note 9 4G
- Redmi K30S Ultra
- Redmi Note 9 Pro (Global)
- Poco M2
- Redmi Note 8
- Mi 10 Lite
- Blackshark 3S
- Redmi K30 Pro
- Redmi 10X 4G
- Mi Note 10 Lite
- Mi 10 Ultra
- Poco X3 NFC
- Mi CC9 Pro
- ProPoco F2 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Mi Note 10 Pro
- Blackshark 3 Pro
- Mi 10T
- Mi 10 Pro
- Blackshark 2
- Redmi Note 9 Power
- Redmi K20
- Mi 10T Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9T
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9 Lite
- Redmi K30 5G
- Mi 9 SE
- Redmi 10X 5G
- Mi 9 Pro
- Mi 10T Lite 5G
- Redmi K30i 5G
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi CC9
- Poco M2
- Mi Note 10
- Redmi K20 Pro
- Blackshark 2 Pro
- Poco X2
- Redmi 9A
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi 10X Pro
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Это не полный список смартфонов, ведь некоторые (например Мi 9T) считаются клонами и получат обновления автоматически с основной китайской линейкой.
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