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21 смартфон HUAWEI 2020 года выпуска завершил жизненный цикл и не получит прошивку EMUI 11

Не прошло и года, а обновлений уже нет и не будет
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Проблема крупных производителей смартфонов состоит в большом парке актуальных аппаратов, которые год от года выпускаются на рынок. Компании стараются использовать все средства для доминирования, занимая любые ниши, даже те, которые давно заняты конкурентами. В ход идут разнообразные методы, от клонирования популярных аппаратов, до выпуска девайсов с какой-то одной необычных фишкой, которая может оказаться привлекательной среди определённого круга пользователей.

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Это может быть мощный процессор, в то время как вся остальная начинка и внешний вид откровенно бюджетные. Производитель может оснастить середнячка флагманским дисплеем, сильно завысив цену за конечный продукт. В конце концов это может быть и сверхбыстрая зарядка, которая рекламируется как необходимый аксессуар для всех и каждого. Зачастую заимствуется уже зарекомендовавшая себя серия или модель, под маркой которых выпускается откровенный дешёвый проходняк. Продажи у подобных телефонов небольшие, но производители берут числом, ведь даже несколько сотен тысяч единиц в десяти сериях могут дать три и более миллиона отгруженных аппаратов. 

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К сожалению, судьба у подобных смартфонов незавидная. Их почти никогда не обновляют, а покупатели вынуждены мириться с тем, что телефон устарел ещё до того, как попал к ним в руки. Сегодня у нас список телефонов HUAWEI, которые были выпущены в 2020 году. Каждый из них построен на базе прошивки EMUI 10.1 (некоторые на EMUI 10) и уже точно больше не получит новой EMUI 11. 

 Huawei

  1. Huawei P40 Lite E
  2. Huawei P40 lite 5G
  3. Huawei P40 lite
  4. Huawei P Smart 2020
  5. Huawei Y8s
  6. Huawei Enjoy 20 Pro 5G
  7. Huawei Enjoy Z
  8. Huawei Enjoy 20 Plus
  9. Huawei Enjoy 20
  10. Huawei Y8p
  11. Huawei Y9a
  12. Huawei Y9s

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 Honor

  1. Honor Play 9A
  2. Honor 20i 
  3. Honor 20e
  4. Honor 20S
  5. Honor 20 Lite
  6. Honor X10
  7. Honor Play 4T Pro
  8. Honor Play 4 Pro
  9. Honor Play 4T

Сегодня мы не будем гадать о том, с чем связан такой странный ход HUAWEI. Полный перечень перед вами. Он содержит 12 аппаратов основного бренда и 9 Honor. 

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