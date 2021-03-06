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Проблема крупных производителей смартфонов состоит в большом парке актуальных аппаратов, которые год от года выпускаются на рынок. Компании стараются использовать все средства для доминирования, занимая любые ниши, даже те, которые давно заняты конкурентами. В ход идут разнообразные методы, от клонирования популярных аппаратов, до выпуска девайсов с какой-то одной необычных фишкой, которая может оказаться привлекательной среди определённого круга пользователей.

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Это может быть мощный процессор, в то время как вся остальная начинка и внешний вид откровенно бюджетные. Производитель может оснастить середнячка флагманским дисплеем, сильно завысив цену за конечный продукт. В конце концов это может быть и сверхбыстрая зарядка, которая рекламируется как необходимый аксессуар для всех и каждого. Зачастую заимствуется уже зарекомендовавшая себя серия или модель, под маркой которых выпускается откровенный дешёвый проходняк. Продажи у подобных телефонов небольшие, но производители берут числом, ведь даже несколько сотен тысяч единиц в десяти сериях могут дать три и более миллиона отгруженных аппаратов.

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К сожалению, судьба у подобных смартфонов незавидная. Их почти никогда не обновляют, а покупатели вынуждены мириться с тем, что телефон устарел ещё до того, как попал к ним в руки. Сегодня у нас список телефонов HUAWEI, которые были выпущены в 2020 году. Каждый из них построен на базе прошивки EMUI 10.1 (некоторые на EMUI 10) и уже точно больше не получит новой EMUI 11.

Huawei

Huawei P40 Lite E Huawei P40 lite 5G Huawei P40 lite Huawei P Smart 2020 Huawei Y8s Huawei Enjoy 20 Pro 5G Huawei Enjoy Z Huawei Enjoy 20 Plus Huawei Enjoy 20 Huawei Y8p Huawei Y9a Huawei Y9s

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Honor

Honor Play 9A Honor 20i Honor 20e Honor 20S Honor 20 Lite Honor X10 Honor Play 4T Pro Honor Play 4 Pro Honor Play 4T

Сегодня мы не будем гадать о том, с чем связан такой странный ход HUAWEI. Полный перечень перед вами. Он содержит 12 аппаратов основного бренда и 9 Honor.