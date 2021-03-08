Xiaomi назвала сроки и список из 47 смартфонов, которые получат стабильную MIUI 12.5 в 2021 году
В последнее время в сети появляется всё больше утечек, свидетельствующих о скором запуске новой прошивки MIUI 12.5 для десятков смартфонов Xiaomi. Так, совсем недавно в руки инсайдерам попал список аппаратов, которые прямо сейчас находятся на финальной стадии тестирования. Мало того, китайский производитель дополнительно набрал группу бета-тестеров, что должно позволить ускорить глобальное развёртывание.
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В последнее время было несколько утечек, каждая из которых предлагала всё более широкий список телефонов, претендующих на MIUI 12.5. сегодня у нас только те, что прошли официальную поверку и уже имеют первый билд. У кого-то это стабильная глобалка, другие ограничены китайской бетой. Традиционно, флагманские серии находятся ближе всех, но даже народный Redmi Note 8 Pro получил своё место в списке.
Что любопытно, на этот раз Xiaomi расширила перечень актуальных девайсов за счёт седьмой серии Redmi Note, а также таких недорогих аппаратов, как Mi 9 SE, Mi 9 Lite и других. Владельцам безрамочника Mi 9Т будет полезно знать, что прошивка будет доступна и для них. А вот с серией Poco ничего не понятно. Инсайдеры упоминают всего 2 телефона, в то время как только в 2020 году новых представителей популярного семейства вышло не менее четырёх. Значит ли это, что Xiaomi выпустит MIUI 12.5 и для них, пока не ясно.
Относительно сроков: 7 марта появилась обновлённая информация: серии Mi 11, Mi 11 и Mi 10Т получат стабильную китайскую версию прошивку в конце апреля. Все остальные начнут обновляться к концу весны, ну а региональные версии, скорее всего, начнут разворачиваться только к лету.
- Redmi Note 8
- Mi 9Т Pro
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Pro
- Redmi 10X Pro 5G
- Mi 9Т
- Redmi Note 9T
- Mi 10T
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 8T
- Redmi K30 Racing
- Redmi Note 8 Pro
- Mi CC9
- Mi 9 Lite
- Redmi K20 Pro
- Mi CC9 Pro
- Mi 9 SE
- Redmi K20
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 9
- Mi CC9e
- Mi 10T Pro
- Poco F2 Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K30 Pro 5G
- Mi 9
- Redmi K30S Ultra
- Mi 11
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 10 Ultra
- Redmi K30 5G
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi 9T
- Mi 10T Lite
- Mi Note 10 Lite
- Poco X3 NFC
- Redmi K30
- Mi 10 Lite
- Mi 10
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi 10X 5G
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K30i 5G
- Redmi Note 9 5G
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