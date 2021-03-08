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Xiaomi назвала сроки и список из 47 смартфонов, которые получат стабильную MIUI 12.5 в 2021 году

Изучаем список и сроки выхода прошивки MIUI 12.5
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В последнее время в сети появляется всё больше утечек, свидетельствующих о скором запуске новой прошивки MIUI 12.5 для десятков смартфонов Xiaomi. Так, совсем недавно в руки инсайдерам попал список аппаратов, которые прямо сейчас находятся на финальной стадии тестирования. Мало того, китайский производитель дополнительно набрал группу бета-тестеров, что должно позволить ускорить глобальное развёртывание. 

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В последнее время было несколько утечек, каждая из которых предлагала всё более широкий список телефонов, претендующих на MIUI 12.5. сегодня у нас только те, что прошли официальную поверку и уже имеют первый билд. У кого-то это стабильная глобалка, другие ограничены китайской бетой. Традиционно, флагманские серии находятся ближе всех, но даже народный Redmi Note 8 Pro получил своё место в списке. 

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Что любопытно, на этот раз Xiaomi расширила перечень актуальных девайсов за счёт седьмой серии Redmi Note, а также таких недорогих аппаратов, как Mi 9 SE, Mi 9 Lite и других. Владельцам безрамочника Mi 9Т будет полезно знать, что прошивка будет доступна и для них. А вот с серией Poco ничего не понятно. Инсайдеры упоминают всего 2 телефона, в то время как только в 2020 году новых представителей популярного семейства вышло не менее четырёх. Значит ли это, что Xiaomi выпустит MIUI 12.5 и для них, пока не ясно.

Относительно сроков: 7 марта появилась обновлённая информация: серии Mi 11, Mi 11 и Mi 10Т получат стабильную китайскую версию прошивку в конце апреля. Все остальные начнут обновляться к концу весны, ну а региональные версии, скорее всего, начнут разворачиваться только к лету.  

  1. Redmi Note 8
  2. Mi 9Т Pro
  3. Mi Note 10
  4. Mi Note 10 Pro
  5. Redmi 10X Pro 5G
  6. Mi 9Т
  7. Redmi Note 9T
  8. Mi 10T
  9. Redmi Note 9S
  10. Redmi Note 8T
  11. Redmi K30 Racing
  12. Redmi Note 8 Pro
  13. Mi CC9
  14. Mi 9 Lite
  15. Redmi K20 Pro
  16. Mi CC9 Pro
  17. Mi 9 SE
  18. Redmi K20
  19. Redmi K30 Ultra
  20. Redmi 9
  21. Mi CC9e
  22. Mi 10T Pro
  23. Poco F2 Pro
  24. Redmi Note 9 Pro 5G
  25. Redmi Note 9 4G
  26. Redmi Note 7 Pro
  27. Redmi K30 Pro 5G
  28. Mi 9
  29. Redmi K30S Ultra
  30. Mi 11
  31. Mi 9 Pro 5G
  32. Mi 10 Ultra
  33. Redmi K30 5G
  34. Mi 10 Pro
  35. Redmi Note 7
  36. Redmi 9T
  37. Mi 10T Lite
  38. Mi Note 10 Lite
  39. Poco X3 NFC
  40. Redmi K30
  41. Mi 10 Lite
  42. Mi 10
  43. Mi CC9 Meitu Edition
  44. Redmi 10X 5G
  45. Redmi Note 9 Pro
  46. Redmi K30i 5G
  47. Redmi Note 9 5G
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