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В последнее время в сети появляется всё больше утечек, свидетельствующих о скором запуске новой прошивки MIUI 12.5 для десятков смартфонов Xiaomi. Так, совсем недавно в руки инсайдерам попал список аппаратов, которые прямо сейчас находятся на финальной стадии тестирования. Мало того, китайский производитель дополнительно набрал группу бета-тестеров, что должно позволить ускорить глобальное развёртывание.

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В последнее время было несколько утечек, каждая из которых предлагала всё более широкий список телефонов, претендующих на MIUI 12.5. сегодня у нас только те, что прошли официальную поверку и уже имеют первый билд. У кого-то это стабильная глобалка, другие ограничены китайской бетой. Традиционно, флагманские серии находятся ближе всех, но даже народный Redmi Note 8 Pro получил своё место в списке.

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Что любопытно, на этот раз Xiaomi расширила перечень актуальных девайсов за счёт седьмой серии Redmi Note, а также таких недорогих аппаратов, как Mi 9 SE, Mi 9 Lite и других. Владельцам безрамочника Mi 9Т будет полезно знать, что прошивка будет доступна и для них. А вот с серией Poco ничего не понятно. Инсайдеры упоминают всего 2 телефона, в то время как только в 2020 году новых представителей популярного семейства вышло не менее четырёх. Значит ли это, что Xiaomi выпустит MIUI 12.5 и для них, пока не ясно.

Относительно сроков: 7 марта появилась обновлённая информация: серии Mi 11, Mi 11 и Mi 10Т получат стабильную китайскую версию прошивку в конце апреля. Все остальные начнут обновляться к концу весны, ну а региональные версии, скорее всего, начнут разворачиваться только к лету.

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