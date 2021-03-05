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Xiaomi назвала 25 актуальных смартфонов серий POCO и Redmi, которые первыми получат MIUI 12.5

Смартфоны Xiaomi, которые получат новую прошивку уже этой весной
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Ещё в начале февраля стало известно, что Xiaomi расширяет группу глобальных тестеров, которые не только смогут первыми получать новые прошивки, но и стать единой командой, внося свой вклад в развитие экосистемы. На тот момент было неясно, какая именно прошивка будет доступна. Инсайдеры терялись в догадках. Кто-то заявлял, что это будет Android 11, другие уверяли, что пользователи нужны для поиска багов в MIUI 12.5, а некоторые даже упоминали MIUI 13. 

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Как оказалось, речь действительно шла о MIUI 12.5. Вчера Xiaomi не только прояснила ситуацию, но и выложила в открытый доступ идентификационные номера новых тестеров. Если вы вдруг давали заявку, обращайтесь по этому адресу. Там доступна таблица, где можно отыскать Mi ID вашего телефона. Если вы обнаружили свой смартфон, ищите информацию о получении прошивки на официальном канале Xiaomi в Телеграм. Отметим, что только владельцы аппаратов, чьи номера указаны в списке, смогут установить на телефон тестовую прошивку из официального канала. 

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Ниже можно ознакомиться со смартфонами, которые участвуют в бета-тесте. В сети есть несколько более обширных списков, где указаны 30 и даже 40 аппаратов. Не будем категоричными, ведь мы не знаем всех планов Xiaomi, но есть большая вероятность, что перед нами первая волна, которая затянется до лета. О судьбе остальных актуальных смартфонов ничего не известно. 

  1. Redmi K20
  2. POCO M2
  3. Mi 10i
  4. Mi 10T
  5. Mi 10T Pro
  6. Redmi Note 9 Pro
  7. Redmi 9
  8. Redmi Note 8
  9. POCO X3
  10. Redmi 9 Prime
  11. Mi 9 SE
  12. Redmi Note 9 Pro Max
  13. Redmi Note 9
  14. Redmi 9C NFC
  15. POCO M3
  16. Redmi 9C
  17. POCO M2 Pro
  18. Mi Note 10
  19. POCO C3
  20. Redmi 9A
  21. Mi 10T Lite
  22. Mi 9T
  23. Redmi 9T
  24. Redmi Note 8T
  25. Redmi Note 9T

В любом случае даже первый официальный список кандидатов впечатляет. В нём нашлось место и серии POCO и флагманам, и популярным аппаратам Redmi Note 9-й серии. Что странно, Redmi Note 8 Pro в списках не значится, но, как мы уже говорили, он может находиться в другой ветке тестеров. Согласно официальным данным, рассылка стартует уже в апреле 2021 года.

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Renegade1979
03:39
Нет, тут тезис такой, что проц АМД догоняет самый донный проц Интела, только если ему память разогнать до 3600 (выше не даст расчудесная шына)
Core i3-10105F вышел победителем против Ryzen 3 3100 в ряде игр при меньшей цене — тест Loki's Tech
antonov2015
03:38
В каком месте 10100 интереснее ценой? Вы цену материнок вообще считаете, или у вас процы без них работают?
Core i3-10105F вышел победителем против Ryzen 3 3100 в ряде игр при меньшей цене — тест Loki's Tech
antonov2015
03:37
За ОЗУ и 3500х переплачивать смысла нету, а за б460/б560 конечно нужно переплатить, так получается у синих фанатов?
Core i3-10105F вышел победителем против Ryzen 3 3100 в ряде игр при меньшей цене — тест Loki's Tech
antonov2015
03:35
Я не знаю как у вас выходит эта разница в цене и производительности. По тестам сайтов, которым более менее можно доверять т.к. не замечены в пиаре синих или красных, 3100 и 10100ф по производительност...
Core i3-10105F вышел победителем против Ryzen 3 3100 в ряде игр при меньшей цене — тест Loki's Tech
Собака на Zеnе
03:27
Ты кусок глупого мяса. 3500X, конечно, получше в однопотоке, чем 1010(5)F и то, если у него память хорошенько разогнать, но в многопотоке они равны и будут оба долбиться в сотен. Поэтому переплачивать...
Core i3-10105F вышел победителем против Ryzen 3 3100 в ряде игр при меньшей цене — тест Loki's Tech
gamersfan
03:13
ты дебил.
Как мне удалось победить зависания компьютера и постоянно увеличивающиеся ошибки UltraDMA на SSD
PereHT
03:12
2007-2008 гг 8600 -150$ \ $ - 26руб. Не знаю , что не понравилось автору , но 8600 была отличная карта за свои деньги . Первая карта была Riva TNT2 16мб , купленная в 2001г , промучившись с ней год...
Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
REY_B_
03:08
Разгон ОЗУ на Рязани не проблема. Если собирать дёшево любой ценой, то 10100 конечно интересней. Но через пару лет его будет мало.
Core i3-10105F вышел победителем против Ryzen 3 3100 в ряде игр при меньшей цене — тест Loki's Tech
Иоанн Грозный
03:06
майинг сдуется через месяц от силы 2, 3 месяца из обычных 4-5 когда майнить овервыгодно уже прошли, и карт будет резко завались. до устранения дефицита никто 4ххх даже не почешится выкатывать. туринг...
NVIDIA ограничит производительность GeForce RTX 3080 Ti в майнинге
Иоанн Грозный
03:03
да вроде уже следующие хоперы чиплетные - https://overclockers.ru/blog/molexandr/show/44984/chipletnye-5-nm-graficheskie-resheniya-nvidia-hopper-mogut-nadolgo-zaderzhatsya
NVIDIA ограничит производительность GeForce RTX 3080 Ti в майнинге
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