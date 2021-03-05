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Ещё в начале февраля стало известно, что Xiaomi расширяет группу глобальных тестеров, которые не только смогут первыми получать новые прошивки, но и стать единой командой, внося свой вклад в развитие экосистемы. На тот момент было неясно, какая именно прошивка будет доступна. Инсайдеры терялись в догадках. Кто-то заявлял, что это будет Android 11, другие уверяли, что пользователи нужны для поиска багов в MIUI 12.5, а некоторые даже упоминали MIUI 13.

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Как оказалось, речь действительно шла о MIUI 12.5. Вчера Xiaomi не только прояснила ситуацию, но и выложила в открытый доступ идентификационные номера новых тестеров. Если вы вдруг давали заявку, обращайтесь по этому адресу. Там доступна таблица, где можно отыскать Mi ID вашего телефона. Если вы обнаружили свой смартфон, ищите информацию о получении прошивки на официальном канале Xiaomi в Телеграм. Отметим, что только владельцы аппаратов, чьи номера указаны в списке, смогут установить на телефон тестовую прошивку из официального канала.

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Ниже можно ознакомиться со смартфонами, которые участвуют в бета-тесте. В сети есть несколько более обширных списков, где указаны 30 и даже 40 аппаратов. Не будем категоричными, ведь мы не знаем всех планов Xiaomi, но есть большая вероятность, что перед нами первая волна, которая затянется до лета. О судьбе остальных актуальных смартфонов ничего не известно.

Redmi K20 POCO M2 Mi 10i Mi 10T Mi 10T Pro Redmi Note 9 Pro Redmi 9 Redmi Note 8 POCO X3 Redmi 9 Prime Mi 9 SE Redmi Note 9 Pro Max Redmi Note 9 Redmi 9C NFC POCO M3 Redmi 9C POCO M2 Pro Mi Note 10 POCO C3 Redmi 9A Mi 10T Lite Mi 9T Redmi 9T Redmi Note 8T Redmi Note 9T

В любом случае даже первый официальный список кандидатов впечатляет. В нём нашлось место и серии POCO и флагманам, и популярным аппаратам Redmi Note 9-й серии. Что странно, Redmi Note 8 Pro в списках не значится, но, как мы уже говорили, он может находиться в другой ветке тестеров. Согласно официальным данным, рассылка стартует уже в апреле 2021 года.