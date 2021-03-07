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Процессоры Intel продолжают дешеветь – Core i5-10600KF на 10 000 рублей дешевле Ryzen 7 3700X

AMD дорожает, а Intel дешевеет
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Последнее поколение процессоров AMD порадовало любителей высоких скоростей отличной производительностью и невероятным геймерским потенциалом. Единственная претензия, которая могла возникнуть у фанатов – это слишком высокие цены, ведь руководство компании приняло решение поднять стоимость конечного продукта на 50 долларов. Мало того, первое время процессоры были сильно ограничены, а значит цены взлетели ещё выше. На этом фоне Intel впервые за многие годы стали гораздо дешевле. Давайте изучим доступные предложения.

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Core i5-10600KF против Ryzen 7 3700X. Перед вами прямые конкуренты, вот только сегодня первый стоит 17 990 рублей, а второй – 27 990 рублей. Мы не будем сравнивать оба камня, ведь каждый из них хорош и в играх и рабочих задачах, но в целом оба процессора обеспечивают высокий уровень производительности во всех сценариях. 

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Core i7-10700KF против Ryzen 7 3800X. В данном случае разница в цене не такая большая: 29 990 против 33 790 рублей, но стоит учитывать, что первый значительно быстрее второго в играх, а также не уступает ему в рабочих задачах, обеспечивая отличный уровень производительности там, где пасуют более дешёвые камни. 

Core i9-10900KF против Ryzen 7 5800X. Различия в цене практически отсутствуют, вот только есть важный нюанс: у нас здесь 10 ядер против 8-ми ядер. Да, красный камешек демонстрирует лучшие показатели в играх и не уступает в рабочих задачах, но с точки зрения маркетинга гораздо проще продать за 40 тысяч рублей 10 ядер, чем 8 ядер за ту же сумму. 

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Как видите, в большинстве ситуаций синие оказываются впереди не только по показателю производительности, но и цены. Ну а учитывая скидки, выбор в пользу Intel очевиден. 

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