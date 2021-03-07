AMD может выпустить видеокарту для майнеров с мощностью GeForce 3070 и доходом до 200$ в месяц
Известно, что NVIDIA пребывает в стадии выпуска новых видеокарт для майнеров. Наиболее производительная из них сможет обеспечить своему владельцу невероятные 86 MH/s и будет построена на новой архитектуре Ampere. А вот все остальные окажутся созданы с использованием графических чипов прошлого поколения и могут оказаться выгодны только в случае правильного ценообразования. Как оказалось, красные также планируют выпустить свою линейку видеокарт для шахтёров.
реклама
Неясно, с какой целью всё это делается, ведь AMD сильно ограничена в производстве графических чипов, отдавая более 80% всей готовой продукции под нужды игровых консолей. Вероятно, компания ожидает улучшения ситуации, поскольку решение наладить выпуск майнерских видеокарт имеет долговременные перспективы.
Есть информация о как минимум двух видеокартах. Первая – Navi 12, которая окажется крайне бюджетной моделью с 4 Гб памяти и 128-битной шиной. Её не получится использовать для добычи Эфира, а реальный хешрейт нам не известен. А вот вторая – построенная на базе графического чипа Navi 10, будет выдавать до 56 MH/s и окажется по этому показателю равна таким мощным видеокартам, как Radeon RX 6800 ХТ или GeForce RTX 3070.
Сообщается, что случится это должно во втором квартале 2021 года. Также известно, что AMD решила использовать старую архитектуру на базе RDNA 1. Ожидается, что вторая модель позволит заработать до 6.5 долларов в сутки (до 200 долларов в месяц) при правильной настройке видеокарты.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила