Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

8-ядерный Core i7-11700K обошёл 16-ядерный Ryzen 9 5950X в многоядерных тестах UserBenchmark на 13%

Невероятные достижения нового процессора Интел
[ ] для раздела Блоги
10
RTX 3060 - цены пошли вниз
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Поскольку пока не было относительно достоверных данных тестирования 8-ядерного Core i7-11700K, большая часть информации, гуляющей по сети, всё ещё вызывает сомнения. Отметим, что нас действительно ожидает резкий скачок производительности в одноядерных задачах, вот только насколько всё это окажет реальное воздействие на игры, пока неясно. Сегодня у нас репортаж сродни записок очевидного-невероятного. Отметим, что из песни слов не выкинешь, а значит утаивать столь впечатляющие показатели мы не можем.

реклама

Несколько дней назад в сети появились тесты процессора Core i7-11700K. Как оказалось, он не только обошёл всех своих прямых конкурентов в лице Ryzen 7 5800X, но и 16-ядерного монстра Ryzen 9 5950X. Ещё более странно, что случилось это не в одноядерном тесте, что ожидаемо (не факт, что даже это случится), а в тесте многоядерном. Всё объясняется, когда мы обратим внимание, что это результаты из спорного UserBenchmark.

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Ситилинке
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Судя по всему, ребятам было мало предыдущих рекордов Intel, и они решили, что новый Rocket Lake-S должен стать лидером рейтинга. Если уж это не добьёт репутацию создателей некогда популярной методики, то мы даже не знаем, что могут сделать ребята, ведь подобные заявления сродни выстрелу в собственную ногу.

реклама

Как видите, новинка обходит Ryzen 9 5950X как в одноядерных, так и в многоядерных нагрузках. А итоговый балл на 13% больше, что делает Intel лидером рейтинга с отрывом в 13%. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
17
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
2
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
10
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
30
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
33
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
33

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 47
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 30
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 33
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
1 марта 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг Эфира при текущей цене видеокарт невыгоден, срок окупаемости Radeon 6900XТ равен 16 месяцев
119
Новая Radeon RX 6700 XT оказалась даже лучше, чем мы думали
107
29 смартфонов Huawei и Honor первыми получат прошивку EMUI 11.1
+
Клиенты Мегафона и Ростелекома могут лишиться интернета из-за истекающей лицензии на радиочастоты
10
Глава DNS признал провал с продажей GeForce RTX 3060, но не знает как решить проблему майнеров
66
Курс биткоина снова устремился вверх
38
Xiaomi назвала 25 актуальных смартфонов серий POCO и Redmi, которые первыми получат MIUI 12.5
1
NVIDIA ограничит производительность GeForce RTX 3080 Ti в майнинге
49
Intel Core i7-11700K обошел AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X в тестировании на UserBenchmark
27
Второй год жизни GeForce NOW разменяла с шестью миллионами пользователей
10
Core i3-10105F вышел победителем против Ryzen 3 3100 в ряде игр при меньшей цене — тест Loki's Tech
37
MIUI 12 на Android 11 снижает производительность популярных смартфонов Xiaomi
8
Новая GeForce RTX 3050 Ti может оказаться неэффективна в майнинге, получив 4Гб памяти и шину 128-бит
35
Доступные NVMe-накопители Samsung 980 готовятся к дебюту — стоимость стартует с €70 за 250 Гбайт
12
GeForce RTX 3080 Ti так же получит ограниченные возможности майнинга
29
Samsung выпускает новый удешевленный NVMe SSD без DRAM-кэша
26
Уже совсем скоро российские аппараты приступят к изучению Венеры — Марс может отойти на второй план
20
Процессор Apple M1 обошёл 8-ядерный Ryzen 9 5980HS на 11% в «правильном» тесте Geekbench 5.3
6
Средняя цена GeForce RTX 3060 на Авито перевалила за 92 тысячи рублей
20
8-летний игрок в Fortnite стал профессионалом и получил компьютер за $5000
9

Популярные статьи

Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
138
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
2
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Ноутбук станет основой рабочего места, для системных блоков в будущем нет места
42
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
17

Сейчас обсуждают

avc119
13:16
У меня такой переходник загорелся, первый раз в жизни увидел огонь внутри компа :)) HDD сильно не пострадал, у него немного оплавилась жопка с разъемом. Комп был в простое, нагрузки не было, проснулся...
Какой SSD выбрать для игр и есть ли разница между дешевыми и дорогими накопителями
Виталий Shokerxxx
13:09
че там посаны когда введут кодеки av1? и иже с ними а то медиатек впереди.
Qualcomm анонсировала технологию Snapdragon Sound
Combowan
13:08
обратите внимание: НИОДНОГО ФОТО ГДЕ ЮЗАЮТ НОУТ -НА ВСЕХ ЮЗАЮТ КЛАВУ МЫШЬ И МОНИТОР. выводы делайте сами о удобстве мобильности и т.д.
Ноутбук станет основой рабочего места, для системных блоков в будущем нет места
omoikane
13:07
Уже дважды или трижды проверенно(в том числе блогерами вроде Pro Hi-tech), что графики у амд на презентациях совпадают с действительностью чуть ли не тютелька в тютельку. И без дурацких полосок в 3 ра...
Новая Radeon RX 6700 XT оказалась даже лучше, чем мы думали
Дмитрий Истомин
13:06
Ничего, скоро выпустят нормальные тесты на отборнейших камнях, в которых учтены все рекомендации Intel в плане охлаждения, памяти, бенчмарков, приложений и игр! Чиллер и DDR4 5000+ MHz! По минимуму иг...
Всесторонний тест Core i7-11700K от AnandTech — низкие показатели в играх и потребление до 292 Вт
LoL
13:06
Зато в тесте присутствует он:
8-ядерный Core i7-11700K обошёл 16-ядерный Ryzen 9 5950X в многоядерных тестах UserBenchmark на 13%
omoikane
13:03
"Core i9-9900KS зачастую оказывается лучше, чем i7 10-го и 11-го поколений. В более тяжелых графических режимах ситуация несколько меняется и Core i9-9900KS уже чаще обгоняет не только своих последова...
В первом профессиональном обзоре Core i7-11700K продемонстрировал разочаровывающие результаты
Альберт Хромов
13:02
Не проще было RX5700 клепать побольше? А то и Полярисы
AMD готовит видеокарту для майнинга с HBM2 памятью
KILHARD
12:59
Зачем часы, если есть смартфон, фича ради фичи
Поставки смарт-часов в 2020 году застопорились из-за пандемии коронавируса
Aa-Ron Balakay
12:58
Ничего нового - кроилово ведёт к попадалову. Сэкономили 5 баксов на более долговечных комплектующих и получили соот-щий результат.
Microsoft признаёт проблему в работе кнопок новых контроллеров Xbox и обещает исправиться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем