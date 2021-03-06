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Поскольку пока не было относительно достоверных данных тестирования 8-ядерного Core i7-11700K, большая часть информации, гуляющей по сети, всё ещё вызывает сомнения. Отметим, что нас действительно ожидает резкий скачок производительности в одноядерных задачах, вот только насколько всё это окажет реальное воздействие на игры, пока неясно. Сегодня у нас репортаж сродни записок очевидного-невероятного. Отметим, что из песни слов не выкинешь, а значит утаивать столь впечатляющие показатели мы не можем.

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Несколько дней назад в сети появились тесты процессора Core i7-11700K. Как оказалось, он не только обошёл всех своих прямых конкурентов в лице Ryzen 7 5800X, но и 16-ядерного монстра Ryzen 9 5950X. Ещё более странно, что случилось это не в одноядерном тесте, что ожидаемо (не факт, что даже это случится), а в тесте многоядерном. Всё объясняется, когда мы обратим внимание, что это результаты из спорного UserBenchmark.

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Судя по всему, ребятам было мало предыдущих рекордов Intel, и они решили, что новый Rocket Lake-S должен стать лидером рейтинга. Если уж это не добьёт репутацию создателей некогда популярной методики, то мы даже не знаем, что могут сделать ребята, ведь подобные заявления сродни выстрелу в собственную ногу.

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Как видите, новинка обходит Ryzen 9 5950X как в одноядерных, так и в многоядерных нагрузках. А итоговый балл на 13% больше, что делает Intel лидером рейтинга с отрывом в 13%.