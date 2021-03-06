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В настоящее время одна из самых популярных криптовалют в мире готовится к большим переменам. Речь идёт об Эфириуме, который в этом году должен перейти на версию протокола ETH2. По мнению Виталика Бутерина (основателя Эфира), технология Rollups позволит увеличить пропускную способность сети. Что любопытно, речь даже не об экспоненциальном росте, а о колоссальных 100 000 TPS, что в 10 000 раз быстрее текущих возможностей сети.

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К сожалению, даётся такой переход не легко, ведь, судя по всему, в жертву принесут обычных майнеров. Недавно Виталик рассказал о том, как могут выглядеть прямые переводы между DeFi-протоколами, построенными на базе так называемых решений L2 (второй уровень), зарегистрированными в сети Ethereum.

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Идея состоит в появлении посредников, которые будут обладать аккаунтами во всех L2-решениях. Предполагается, что один из участников контракта отправит посреднику монеты, указав адрес получателя, заплатив при этом небольшую комиссию. Как только посредник получит от второго участника контракта доказательство оплаты, он проводит транзакцию из своего кошелька.

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Виталик уверяет, что это наиболее безопасный путь. Он может быть не таким быстрым, но надёжным и не имеет никаких рисков. Главное в этом деле найти нормального посредника, который будет проводить смарт-контракты честно В некоторых случаях это может быть неосуществимо, ведь посредники не миллиардеры и могут не иметь на счету сотни монет Эфира.