Процессор Apple M1 обошёл 8-ядерный Ryzen 9 5980HS на 11% в «правильном» тесте Geekbench 5.3
В 2020 году Apple выпустила процессор M1, который поставляется с новыми ноутбуками компании. Ситуация такова, что многие вначале отнеслись к замене в производительных дорогих решениях процессоров Intel на кота в мешке с настроенностью. Именно поэтому для имиджа Apple было так важно доказать, что кремний собственного производства не только не хуже, но и лучше того, на что способны самые быстрые конкуренты.
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Традиционно для сравнения используются тесты Cinebench R23 и Cinebench R20. Стоит отметить, что производительность M1 действительно впечатляющая, но с условием, что мы говорим об одноядерной производительности. А вот в многоядерном режиме новичок пасует, демонстрируя крайне посредственную скорость. Важно понимать, что с таким подходом продать достаточное количество продукции не выйдет, ведь многих пользователей интересуют показатели в многоядерных задачах. Посмотреть результаты в традиционных тестах можно ниже.
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И вот здесь на помощь Apple приходят правильные тесты, а именно пакет Geekbench 5.3, в котором M1 оказался чрезвычайно крут. Согласно полученным сведениям, яблочный камушек обходит 8-ядерный Ryzen 9 5980HS на 11%, а Core i7-1185G7 на 17% в производительности на одно ядро. При этом по показателям многоядерности разрыв сильно сокращается. Если Cinebench R23 новый M1 отставал на 60%, то сейчас всего на 13%. Мало того, он здесь даже умудрился обогнать Core i7-1185G7 на 37%.
Результаты действительно фантастические. Ну а насколько они кажутся правдоподобными, нам расскажут местные эксперты в комментариях.
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