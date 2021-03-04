HUAWEI назвала точные сроки выхода российской версии EMUI 11 на 13 актуальных смартфонов
Большинство производителей мобильных телефонов выпускает обновления согласно внутренним планам, которые нигде не афишируются. В день рассылки нам сообщают об её начале, либо вообще делают вид, что ничего не происходит. Поскольку обновление разворачивается небольшими партиями, отследить сроки выхода крайне сложно. В некоторых случаях можно узнать новой прошивке заранее, если следить за информацией об инсайдерских сборках, но это сложно и утомительно, ведь данных на этих ресурсах слишком много.
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В отличие от многих других, HUAWEI имеет чёткий план. Несколько дней назад официальный график развёртывания EMUI 11 попал в сеть. Сегодня наши читатели могут ознакомиться со сроками, сделав выводы по всем интересующим их мобильным телефонам. Отметим, что ряд смартфонов не попал в перечень, поскольку создание прошивки не завершено. Больше информации на этот счёт HUAWEI может предоставить к концу марта, когда будет точно ясно, каким из старых аппаратов было решено продлить срок жизни.
В списке указаны сроки по регионам и отдельным странам, к примеру, можно увидеть Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Ближний Восток, а также Европу и Россию. Поскольку наши читатели проживают в десятках странах, вся эта информация может быть востребованной и интересной. Стоит отметить, что списки не всегда совпадают по срокам рассылки. Также вопросы может вызвать несоответствие в списках между разными странами. Например, для РФ отсутствует такой девайс, как MatePad Pro 5G. Здесь всё просто: он не продавался на территории России официально. Если вы стали владельцем данного устройства, то можете не волноваться, ведь прошивка прилетит в соответствие со сроками для страны, в которой он был выпущен.
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