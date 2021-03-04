AMD разблокировала бесплатный буст Smart Access на процессорах Ryzen 3000 – прирост скорости до 16%
Несколько дней назад стало известно, что NVIDIA официально разблокировала бесплатное ускорение Smart Access для видеокарты GeForce RTX 3060. Производитель пообещал сделать функцию активной и на других моделях, но суть в том, что для работы ускорения подходит как процессор AMD Ryzen 5000-й серии, так и Intel, построенный на чипсетах 400-й серии. В то же время AMD отказывалась разблокировать работу буста на процессорах Ryzen 3000-й серии.
реклама
Сегодня вместе с анонсом видеокарты Radeon RX 6700 AMD сообщила, что больше не запрещает производителям материнских плат выпустить прошивку, открывающую для процессоров предыдущего поколения новые возможности. По словам производителя, в некоторых играх мы можем ожидать прироста скорости до 16%, что не будет вам стоить ровным счётом ничего. Прирост полностью бесплатен.
Дело за производителями материнских плат. В ближайшее время мы увидим новые версии BIOS. Как и раньше, Smart Access будет доступен только с видеокартами Radeon RX 6000-й серии. Это значит, что владельцы моделей предыдущего поколения остались без новой функции. Отметим, что игр, в которых эта функция действительно работает, не так много. AMD уверяет, что в будущем их количество возрастёт.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила