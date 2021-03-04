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AMD разблокировала бесплатный буст Smart Access на процессорах Ryzen 3000 – прирост скорости до 16%

Буст есть, но получат его не все, ведь нужна новая видеокарта
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Несколько дней назад стало известно, что NVIDIA официально разблокировала бесплатное ускорение Smart Access для видеокарты GeForce RTX 3060. Производитель пообещал сделать функцию активной и на других моделях, но суть в том, что для работы ускорения подходит как процессор AMD Ryzen 5000-й серии, так и Intel, построенный на чипсетах 400-й серии. В то же время AMD отказывалась разблокировать работу буста на процессорах Ryzen 3000-й серии.

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Сегодня вместе с анонсом видеокарты Radeon RX 6700 AMD сообщила, что больше не запрещает производителям материнских плат выпустить прошивку, открывающую для процессоров предыдущего поколения новые возможности. По словам производителя, в некоторых играх мы можем ожидать прироста скорости до 16%, что не будет вам стоить ровным счётом ничего. Прирост полностью бесплатен.

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Дело за производителями материнских плат. В ближайшее время мы увидим новые версии BIOS. Как и раньше, Smart Access будет доступен только с видеокартами Radeon RX 6000-й серии. Это значит, что владельцы моделей предыдущего поколения остались без новой функции. Отметим, что игр, в которых эта функция действительно работает, не так много. AMD уверяет, что в будущем их количество возрастёт. 

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