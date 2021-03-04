Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад стало известно, что NVIDIA официально разблокировала бесплатное ускорение Smart Access для видеокарты GeForce RTX 3060. Производитель пообещал сделать функцию активной и на других моделях, но суть в том, что для работы ускорения подходит как процессор AMD Ryzen 5000-й серии, так и Intel, построенный на чипсетах 400-й серии. В то же время AMD отказывалась разблокировать работу буста на процессорах Ryzen 3000-й серии.

реклама

Сегодня вместе с анонсом видеокарты Radeon RX 6700 AMD сообщила, что больше не запрещает производителям материнских плат выпустить прошивку, открывающую для процессоров предыдущего поколения новые возможности. По словам производителя, в некоторых играх мы можем ожидать прироста скорости до 16%, что не будет вам стоить ровным счётом ничего. Прирост полностью бесплатен.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Дело за производителями материнских плат. В ближайшее время мы увидим новые версии BIOS. Как и раньше, Smart Access будет доступен только с видеокартами Radeon RX 6000-й серии. Это значит, что владельцы моделей предыдущего поколения остались без новой функции. Отметим, что игр, в которых эта функция действительно работает, не так много. AMD уверяет, что в будущем их количество возрастёт.