NVIDIA увеличила скорость GeForce RTX 3060 в играх до 11% с функцией Resizable BAR – Wccftech
Появления функции Smart Access для процессоров AMD Ryzen 5000-й серии в купе с видеокартами Radeon RX 6000-й серии вызвало панику в стане конкурентов. Хитрость в том, что путём несложных манипуляций красным удалось повысить производительность связки процессор/видеокарта в играх на 5-7%. Первой попытку реализовать нечто подобное попыталась сделать Intel, а следом подключилась и NVIDIA.
реклама
С выходом новой видеокарты GeForce RTX 3060 собственный аналог бесплатному бусту AMD выпустила и NVIDIA. Что любопытно, Resizable BAR работает не только на процессорах Ryzen 5000-й серии, но и отлично запускается на чипсетах Intel 400-й серии, а значит окажется доступен большому количеству пользователей. Сегодня эксперты Wccftech протестировали новую функцию, представив нам впечатляющие результаты её работы.
реклама
Как видите, прирост fps составляет 4-11%. Стоит учитывать, что с развитием технологии и увеличением количества поддерживаемых игр, в руки пользователей попадёт бесплатный инструмент, позволяющий значительно улучшить производительность видеокарты. К примеру, вы купили GeForce RTX 3060, но благодаря добавочным +10% получаете такое же количество fps, как на старшей версии, например, RTX 3070.
реклама
Эксперты отмечают, что прирост будет активироваться в автоматическом режиме, а значит вам ничего не нужно делать. Просто наслаждаться дополнительным бустом благодаря усилиям AMD и NVIDIA.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила