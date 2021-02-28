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NVIDIA увеличила скорость GeForce RTX 3060 в играх до 11% с функцией Resizable BAR – Wccftech

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Появления функции Smart Access для процессоров AMD Ryzen 5000-й серии в купе с видеокартами Radeon RX 6000-й серии вызвало панику в стане конкурентов. Хитрость в том, что путём несложных манипуляций красным удалось повысить производительность связки процессор/видеокарта в играх на 5-7%. Первой попытку реализовать нечто подобное попыталась сделать Intel, а следом подключилась и NVIDIA. 

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С выходом новой видеокарты GeForce RTX 3060 собственный аналог бесплатному бусту AMD выпустила и NVIDIA. Что любопытно, Resizable BAR работает не только на процессорах Ryzen 5000-й серии, но и отлично запускается на чипсетах Intel 400-й серии, а значит окажется доступен большому количеству пользователей. Сегодня эксперты Wccftech протестировали новую функцию, представив нам впечатляющие результаты её работы.

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Как видите, прирост fps составляет 4-11%. Стоит учитывать, что с развитием технологии и увеличением количества поддерживаемых игр, в руки пользователей попадёт бесплатный инструмент, позволяющий значительно улучшить производительность видеокарты. К примеру, вы купили GeForce RTX 3060, но благодаря добавочным +10% получаете такое же количество fps, как на старшей версии, например, RTX 3070. 

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Эксперты отмечают, что прирост будет активироваться в автоматическом режиме, а значит вам ничего не нужно делать. Просто наслаждаться дополнительным бустом благодаря усилиям AMD и NVIDIA. 

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