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В некоторых магазинах GeForce RTX 3060 до сих пор можно купить за 62 000 рублей

Отличная возможность отхватить игровую видеокарту по относительно невысокой цене
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Цены на видеокарты пошли круто вниз
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GeForce RTX 3060 должна была стать настоящим подарком для геймеров. Только вдумайтесь, производительность RTX 2070 Super по цене в 329 долларов. Звучит как песня, вот только в реальности всё оказалось куда прозаичнее, ведь даже в сытой Европе найти эту видеокарту дешевле 500 долларов было крайне сложно. Что и говорить о нашей рознице. Если вы не читали о том, как ребята из DNS продавали GeForce RTX 3060, сделайте это сейчас. Если кратко, то продавцы и менеджеры разбросали несколько тысяч видеокарт между знакомыми и блатными, оставив геймеров с носом. 

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Если заглянуть на ЯндексМаркет, то можно увидеть, что доступные предложения начинаются с 80 тысяч, а большая часть стоит 82 и более тысяч рублей. В этой ситуации кажется, что всё безнадёжно, ведь купить игровую карточку по такой цене может далеко не каждый. Как оказалось, есть место, где GeForce RTX 3060 в наличии за 62 000. Это Регард, который поступил не совсем правильно. Так, вместо того чтобы открыть доступ к продукции всем, карты доступны исключительно при сборке готового системного блока. Ясно, что в первом случае это неминуемо привело бы к соблазну продать все доступные модели однокласснику сына подруги тёти, проживающей в Израиле. 

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Если вам действительно нужна видеокарта, при этом вы не хотите платить за неё 85 тысяч, можно сэкономить более 20 тысяч. Доступно несколько недорогих моделей GeForce RTX 3060 производства Palit. Первая стоит 62 100 рублей, а вторая 63 100. Мы вам рекомендуем обратить внимание на второй вариант, поскольку он получил немалый заводской разгон с 1777 МГц до 1837 МГц, что явно стоит больше 1000 рубчиков. 


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