Ученые из Кембриджа рассказали о вреде майнинга и его влиянии на загрязнение окружающей среды
Несмотря на то, что в последнее время Криптовалюты немного просели в цене, многие майнеры верят в их светлое будущее. В данном случае уже неважно, кто раскачивает Биткоин в разные стороны, ведь вложение в добычу цифровых денег становится всё популярнее. Наиболее активны представители развитых стран. У себя дома они сталкиваются с высокой ценой на электричество, предпочитая арендовать мощности там, где 1 кВт пока стоит не так дорого.
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По словам главы российского хостинг-провайдера BitCluster Сергея Арестова, заявки на аренду оборудования в 2021 году выросли более чем в 10 раз. Компания строит два дата-центра общей мощностью 380 МВт, но и этого может оказаться мало. Покупатели из США и Китая готовы платить сейчас за аренду того, что будет введено в эксплуатацию только летом. Всё это значит только одно: инвесторы верят в потенциал криптовалют, ожидая роста и укрепления Биткоина.
На этом фоне любопытным кажется доклад учёных из Кембриджа. По их словам, проведение одной транзакции с Биткоином наносит вред окружающей среде эквивалентный 680 000 переводам в сети Visa. Если перевести это в более привычные цифры, то один лишь вывод криптовалюты из BTC-кошелька стоит столько же, как просмотр видео на YouTube на протяжение 51 210 часов. Прямо сейчас на добычу Биткоинов требуется 80 ТВт электричества, что соответствует стране, в которой проживают десятки миллионов людей. Исследователи твёрдо заявляют, что только из-за этого показателя Биткоин не может стать глобальной валютой.
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Решить проблему могли бы возобновляемые источники энергии, но сейчас всё больше ферм перемещаются туда, где в ходу дешёвый уголь, обеспеченный низкооплачиваемым трудом работников шахт. Получается, что вначале реальные шахтёры добывают углероды, а после в дело вступают их виртуальные собратья, нанося невосполнимый вред природе.
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