Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi – одна из самых плодовитых компаний на планете. Мало того, что китайцы выпускают десятки телефонов в год, так они умудряются ещё и делать на них прошивки. Не всегда это своевременно, но движение на этом направлении есть, а значит никто пользователей не бросает, что гарантирует выход обновлений безопасности и больших билдов с прошивками. В настоящее время завершается рассылка MIUI 12 на целый ряд аппаратов. Последними обновление получили бюджетные смартфоны Redmi нескольких серий.

реклама

Кроме того, идёт активное тестирование новой MIUI 12.5, которая ожидается в апреле. Более точных дат нет, поскольку Xiaomi пока не приняла решения о старте рассылки. Скачать тестовую версию можно, но она может содержать множество ошибок, кроме того она построена на китайской бета-версии, а значит не предназначена для нашего региона. Ближе всего Android 11. Новая операционная система будет рассылаться одновременно с MIUI 12.5, но не всегда построена на последней прошивке.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Ниже можно ознакомиться со списком смартфонов Xiaomi, которые уже имеют стабильное обновление. Принято различать стабильные и финальные прошивки. К первым получают доступ инсайдеры. Их распространяют по открытым и закрытым каналам, а вторые доступны всем пользователям. 9 аппаратов уже имеют российскую версию, а значит именно владельцы этих гаджетов имеют все шансы получить Android 11 в ближайшие недели.

Mi 10 Mi 10 Pro Mi 10 Lite Mi Note 10 Mi Note 10 Pro Mi Note 10 Lite Mi A3 Mi 10T Lite 5G Redmi Note 9S

реклама

Global и China

Redmi K30 Ultra Mi 9 SE Redmi Note 8 Redmi 9A Redmi K30 Mi 10 Ultra Blackshark 3 Redmi K30 Pro Zoom Blackshark 3S Redmi Note 9 Pro Redmi K30 5G Redmi 10X 5G Mi 10T Mi 9 Lite (aka Mi CC9) Redmi Note 9 5G Redmi K30S Ultra Redmi K30i 5G Blackshark 2 Redmi 10X 4G Redmi 10X Pro Redmi K20 Redmi Note 9 Pro 5G Mi 9 & Mi 9 Pro Redmi Note 8 Pro Redmi Note 9T Redmi Note 9 4G Mi 10T Pro Poco X3 NFC Mi CC9 Pro Redmi K20 Pro Blackshark 2 Pro Poco X2 Redmi Note 9 Power Mi 9 Pro 5G Redmi K30 Pro Blackshark 3 Pro

Кроме того, уже готовы первые стабильные образы для остальных 36 аппаратов. Они имеют китайскую открытую стабилку и, часто, российскую закрытую бета-версию. Стоит учитывать, что список не полный, ведь в нём не учтены клоны. К примеру, Redmi K20 указан, а вот Mi 9Т нет, хотя он полный клон китайского девайса. Точно такая же ситуация и с серией Pосо. Владельцам этих аппаратов беспокоиться не стоит, но обновление выйдет позднее чем для всех остальных.