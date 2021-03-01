Xiaomi выпустила Android 11 на MIUI 12 для 45 актуальных смартфонов в версиях RU, Global и China
Xiaomi – одна из самых плодовитых компаний на планете. Мало того, что китайцы выпускают десятки телефонов в год, так они умудряются ещё и делать на них прошивки. Не всегда это своевременно, но движение на этом направлении есть, а значит никто пользователей не бросает, что гарантирует выход обновлений безопасности и больших билдов с прошивками. В настоящее время завершается рассылка MIUI 12 на целый ряд аппаратов. Последними обновление получили бюджетные смартфоны Redmi нескольких серий.
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Кроме того, идёт активное тестирование новой MIUI 12.5, которая ожидается в апреле. Более точных дат нет, поскольку Xiaomi пока не приняла решения о старте рассылки. Скачать тестовую версию можно, но она может содержать множество ошибок, кроме того она построена на китайской бета-версии, а значит не предназначена для нашего региона. Ближе всего Android 11. Новая операционная система будет рассылаться одновременно с MIUI 12.5, но не всегда построена на последней прошивке.
Ниже можно ознакомиться со списком смартфонов Xiaomi, которые уже имеют стабильное обновление. Принято различать стабильные и финальные прошивки. К первым получают доступ инсайдеры. Их распространяют по открытым и закрытым каналам, а вторые доступны всем пользователям. 9 аппаратов уже имеют российскую версию, а значит именно владельцы этих гаджетов имеют все шансы получить Android 11 в ближайшие недели.
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Lite
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Pro
- Mi Note 10 Lite
- Mi A3
- Mi 10T Lite 5G
- Redmi Note 9S
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Global и China
- Redmi K30 Ultra
- Mi 9 SE
- Redmi Note 8
- Redmi 9A
- Redmi K30
- Mi 10 Ultra
- Blackshark 3
- Redmi K30 Pro Zoom
- Blackshark 3S
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi 10X 5G
- Mi 10T
- Mi 9 Lite (aka Mi CC9)
- Redmi Note 9 5G
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30i 5G
- Blackshark 2
- Redmi 10X 4G
- Redmi 10X Pro
- Redmi K20
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Mi 9 & Mi 9 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 4G
- Mi 10T Pro
- Poco X3 NFC
- Mi CC9 Pro
- Redmi K20 Pro
- Blackshark 2 Pro
- Poco X2
- Redmi Note 9 Power
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi K30 Pro
- Blackshark 3 Pro
Кроме того, уже готовы первые стабильные образы для остальных 36 аппаратов. Они имеют китайскую открытую стабилку и, часто, российскую закрытую бета-версию. Стоит учитывать, что список не полный, ведь в нём не учтены клоны. К примеру, Redmi K20 указан, а вот Mi 9Т нет, хотя он полный клон китайского девайса. Точно такая же ситуация и с серией Pосо. Владельцам этих аппаратов беспокоиться не стоит, но обновление выйдет позднее чем для всех остальных.
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