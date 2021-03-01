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Xiaomi выпустила Android 11 на MIUI 12 для 45 актуальных смартфонов в версиях RU, Global и China

Изучаем самый актуальный список аппаратов Xiaomi на Android 11
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Xiaomi – одна из самых плодовитых компаний на планете. Мало того, что китайцы выпускают десятки телефонов в год, так они умудряются ещё и делать на них прошивки. Не всегда это своевременно, но движение на этом направлении есть, а значит никто пользователей не бросает, что гарантирует выход обновлений безопасности и больших билдов с прошивками. В настоящее время завершается рассылка MIUI 12 на целый ряд аппаратов. Последними обновление получили бюджетные смартфоны Redmi нескольких серий. 

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Кроме того, идёт активное тестирование новой MIUI 12.5, которая ожидается в апреле. Более точных дат нет, поскольку Xiaomi пока не приняла решения о старте рассылки. Скачать тестовую версию можно, но она может содержать множество ошибок, кроме того она построена на китайской бета-версии, а значит не предназначена для нашего региона. Ближе всего Android 11. Новая операционная система будет рассылаться одновременно с MIUI 12.5, но не всегда построена на последней прошивке.

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Ниже можно ознакомиться со списком смартфонов Xiaomi, которые уже имеют стабильное обновление. Принято различать стабильные и финальные прошивки. К первым получают доступ инсайдеры. Их распространяют по открытым и закрытым каналам, а вторые доступны всем пользователям. 9 аппаратов уже имеют российскую версию, а значит именно владельцы этих гаджетов имеют все шансы получить Android 11 в ближайшие недели. 

  1. Mi 10
  2. Mi 10 Pro
  3. Mi 10 Lite
  4. Mi Note 10
  5. Mi Note 10 Pro
  6. Mi Note 10 Lite
  7. Mi A3
  8. Mi 10T Lite 5G
  9. Redmi Note 9S

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 Global и China

  1. Redmi K30 Ultra
  2. Mi 9 SE
  3. Redmi Note 8
  4. Redmi 9A
  5. Redmi K30
  6. Mi 10 Ultra
  7. Blackshark 3
  8. Redmi K30 Pro Zoom
  9. Blackshark 3S
  10. Redmi Note 9 Pro
  11. Redmi K30 5G
  12. Redmi 10X 5G
  13. Mi 10T
  14. Mi 9 Lite (aka Mi CC9)
  15. Redmi Note 9 5G
  16. Redmi K30S Ultra
  17. Redmi K30i 5G
  18. Blackshark 2
  19. Redmi 10X 4G
  20. Redmi 10X Pro
  21. Redmi K20
  22. Redmi Note 9 Pro 5G
  23. Mi 9 & Mi 9 Pro
  24. Redmi Note 8 Pro
  25. Redmi Note 9T
  26. Redmi Note 9 4G
  27. Mi 10T Pro
  28. Poco X3 NFC
  29. Mi CC9 Pro
  30. Redmi K20 Pro
  31. Blackshark 2 Pro
  32. Poco X2
  33. Redmi Note 9 Power
  34. Mi 9 Pro 5G
  35. Redmi K30 Pro
  36. Blackshark 3 Pro

Кроме того, уже готовы первые стабильные образы для остальных 36 аппаратов. Они имеют китайскую открытую стабилку и, часто, российскую закрытую бета-версию. Стоит учитывать, что список не полный, ведь в нём не учтены клоны. К примеру, Redmi K20 указан, а вот Mi 9Т нет, хотя он полный клон китайского девайса. Точно такая же ситуация и с серией Pосо. Владельцам этих аппаратов беспокоиться не стоит, но обновление выйдет позднее чем для всех остальных. 

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Gringo
01:48
Потому что не люблю бардак. Накрутка цены втрое спекулянтами это не нормально.
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Bare_Metal
01:46
Раз у вас всё есть и даже тянет на максималках, чего ж вы возмущаетесь? Стабилизации рынка, в вашем понимании, не будет. Вся микроэлектроника взлетит в цене в космос и это нормально.
Майнеры продолжают наращивать мощности своих ферм несмотря на снижение курса Ethereum на 30%
Gringo
01:44
Ну, а у меня еще куча игр не пройденных, которые моя видюха тянет практически на максимальных настройках. Так что жду стабилизации рынка и нормально играю, когда есть время.
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