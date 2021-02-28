Microsoft выпустила патч, исправляющий критическую ошибку в файловой системе Windows 10
В январе появилась информация о здоровенной дыре в файловой системе Windows 10. Как оказалось, для нанесения критических повреждений вашей ОС злоумышленнику достаточно подсунуть вам исполняемый файл или ярлык, содержащий одну строку с кодом. После этого система попросит сделать перезагрузку, приводящую к запуску chkdsk. Утилита будет пытаться восстановить повреждённый сектор, что приведёт к невозможности запуском операционки. Выгоды от такого хода мало, но попортить нервы конкурентам, положив их серверы на лопатки можно.
реклама
Какое-то время представители Microsoft уверяли, что всё в полном порядке, но получив достаточное количество подтверждений занялись выпуском решения. Вчера стало известно, что софтверный гигант выпустил патч, позволяющий устранить данную проблему. Ожидалось, что он выйдет в феврале и будет включён в одно из обновлений, выходящих во вторник, но этого не случилось. Мало того, фактически исправление есть, но воспользоваться им пока нельзя.
Так, патч вышел в рамках Insider build 21322 для Windows 10 и предназначен ограниченному кругу лиц. Это значит, что какое-то время придётся потерпеть, ведь уже скоро обновление появится на всех доступных компьютерах. Что любопытно, сейчас данного патча нет даже в сети, а значит либо Microsoft не хочет его преждевременного попадания к пользователям, либо пытается минимизировать проблемы, ведь в данном исправлении могут снова появится очередные сюрпризы. По некоторым данным, патч войдёт в официальную сборку большого обновления, которое должно выйти уже этой весной.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила