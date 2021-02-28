Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В январе появилась информация о здоровенной дыре в файловой системе Windows 10. Как оказалось, для нанесения критических повреждений вашей ОС злоумышленнику достаточно подсунуть вам исполняемый файл или ярлык, содержащий одну строку с кодом. После этого система попросит сделать перезагрузку, приводящую к запуску chkdsk. Утилита будет пытаться восстановить повреждённый сектор, что приведёт к невозможности запуском операционки. Выгоды от такого хода мало, но попортить нервы конкурентам, положив их серверы на лопатки можно.

реклама

Какое-то время представители Microsoft уверяли, что всё в полном порядке, но получив достаточное количество подтверждений занялись выпуском решения. Вчера стало известно, что софтверный гигант выпустил патч, позволяющий устранить данную проблему. Ожидалось, что он выйдет в феврале и будет включён в одно из обновлений, выходящих во вторник, но этого не случилось. Мало того, фактически исправление есть, но воспользоваться им пока нельзя.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Так, патч вышел в рамках Insider build 21322 для Windows 10 и предназначен ограниченному кругу лиц. Это значит, что какое-то время придётся потерпеть, ведь уже скоро обновление появится на всех доступных компьютерах. Что любопытно, сейчас данного патча нет даже в сети, а значит либо Microsoft не хочет его преждевременного попадания к пользователям, либо пытается минимизировать проблемы, ведь в данном исправлении могут снова появится очередные сюрпризы. По некоторым данным, патч войдёт в официальную сборку большого обновления, которое должно выйти уже этой весной.