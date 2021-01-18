В Windows 10 найдена критическая ошибка, приводящая к повреждению жёсткого диска
Многие наши читатели согласятся, что Windows 10 – одна из самых дырявых и кривых операционных систем в истории. Может быть мы просто много хотим, позабыв о проблемах, с которыми сталкивались пользователи Windows 95. Может и так, вот только мир вокруг изменился. К ПО предъявляются повышенные требования, а программисты имеют на руках продвинутые инструменты для работы. Увы, в этом плане Microsoft пока пасёт задних.
реклама
Нельзя сказать, чтобы ребята уж совсем ничего не делали. Например, уже в первые дни 2021 года вышло неплохое обновление. Вряд ли это впечатлит тех, кто столкнулся с критической проблемой в Windows 10, которая может убить накопитель. Как выяснилось, при вводе определённой переменной происходит повреждение жёсткого диска, что связано с дырой в файловой системе NTFS. Давайте коротко опишем ситуацию.
При выполнении определённой команды из командной строки появляется системная информация, сообщающая, что ОС не может получить доступа к файлу или каталогу, поскольку область на диске повреждена. Закрыв уведомление вы увидите предложение о перезагрузке, после чего начнётся восстановление диска при помощи фирменной утилиты. Всё это ни к чему не приведёт, поскольку теперь Windows 10 будет сообщать, что файловая таблица повреждена и сам накопитель не функционирует.Больше подробностей читайте здесь. Суть проблемы в том, что вам не нужно ничего вводить, ведь злоумышленник может прислать специальный файл, приводящий к катастрофическим последствиям. Неясно, можно ли вернуть всё в нормальное состояние. Сейчас эксперты это выясняют. Microsoft пока не отреагировала.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила