Xiaomi Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел – игровой CPU, 64Мп камера, NFC и ИК-порт со скидкой 4000р
Несколько дней назад стало известно о планах Xiaomi выпустить новую прошивку для 53 смартфонов. Ознакомиться со списком можно в нашем материале. Отметим, что перечень не полный, поскольку китайская компания постоянно тестирует новые билды, а значит не исключено, что кроме уже перечисленных аппаратов, на MIUI 12.5 смогут рассчитывать и другие владельцы китайских телефонов.
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Как оказалось, в первых рядах обновление получит Redmi Note 8 Pro, который стал настоящих хитом 2020 года. Аппарат до сих пор пользуется отличным спросом, но уже основательно задержался на прилавках магазинов. Дело в том, что данный гаджет вышел в 2019 году. Обычно Xiaomi убирает из продажи подобные устройства спустя год, но в данном случае у нас уникальная ситуация, когда товар доступен, а цена на него продолжает снижаться.
Убедиться в правоте наших утверждений можно зайдя в официальный магазин Xiaomi в России. Так, там можно купить версию 6/64 Гб Redmi Note 8 Pro всего за 16990 рублей. Это значит, что финальная скидка составила 4000 рублей, ведь ещё недавно данный аппарат там стоил 20 990 рублей. Доступны несколько смартфонов в разных расцветках.
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Что любопытно, в Ситилинк действует такая же скидка. Многие наши читатели предпочитают именно этот магазин, поскольку он имеет множество представительств и быструю доставку в регионы. Здесь можно взять следующие расцветки:
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Напомним, телефон получил мощный игровой процессор, 64 Мп камеру, NFC и встроенный ИК-пульт, а также большой IPS-дисплей, быструю зарядку с ёмким аккумулятором и многие другие полезные функции.
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