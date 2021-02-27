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Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 и ещё 53 смартфона получат прошивку MIUI 12.5 весной 2021 года

Наиболее полный и актуальный список смартфонов Xiaomi, претендующих на новую прошивку MIUI 12.5
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Уже в следующем месяце должна начаться рассылка глобальной MIUI 12.5 на несколько смартфонов Xiaomi. Большинству владельцев аппаратов китайской компании придётся подождать, ведь заявлены наиболее новые и дорогие аппараты. Логично, что это будут представители серии Mi 11, Mi 10 и Mi 10T. В то же время на апрель намечен выход менее дорогих телефонов, которые принадлежат к сериям Mi 10 Lite, Redmi Note 9 и POCO. Приятно, что на этот раз решили не бросать народный Redmi Note 8 Pro, который обновится в первых рядах.

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Согласно официальному пресс-релизу, остальным придётся подождать. Но кто же эти остальные? Традиционно Xiaomi не делится подробными планами, предпочитая спокойно допиливать тестовые билды, а только потом делать анонсы. Вот только вездесущие инсайдеры не спят. Ребята выступают в качестве настоящих интернет-сыщиков, что позволяет нам с вами быть в курсе событий.

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Ниже представлен список из 53 смартфонов, которые к лету 2021 года должны получить MIUI 12.5. Перечень не претендует на звание окончательного, ведь в нём может не быть 3-5 индийских клонов. Кроме того, в продажу вот-вот поступит несколько новых смартфонов, включая серию Redmi Note 10 и Redmi K40. Пока неясно, на какой операционной системе они будут базироваться, также как непонятно, получат ли они новую прошивку из коробки, или придётся ждать до середины весны.

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Первые волны глобальных рассылок в марте-апреле

Отметим, что достоверность указанных данных основана на появившихся в сети различных прошивках MIUI 12.5. Это могут быть стабильные билды, финальные бета-версии, стабильные тестовые сборки, или первые закрытые бета-версии. Предполагается, что раз уж Xiaomi выпустила одну из вышеперечисленных прошивок, то рассылка по воздуху не за горами.  

  1. Mi Note 10 Lite
  2. Redmi 10X 5G
  3. Mi CC9 Pro
  4. Mi 10 Ultra
  5. Mi 9 SE
  6. Redmi K30 Ultra
  7. Mi CC9
  8. Blackshark 3S
  9. Poco X3 NFC
  10. Redmi K20 Pro
  11. Blackshark 3 Pro
  12. Mi Note 10
  13. Redmi Note 9 4G
  14. Mi A3
  15. Redmi Note 9 Power
  16. Redmi 10X Pro
  17. Mi 9T
  18. Mi 9 Pro
  19. Mi 9 Pro 5G
  20. Mi Note 10 Pro
  21. Redmi K30 Pro
  22. Mi 10 Pro
  23. Redmi K30 Pro Zoom
  24. Poco X2
  25. Mi 9
  26. Redmi Note 8T
  27. Redmi Note 9 Pro 5G
  28. Redmi 9
  29. Redmi K30i 5G
  30. Mi 10
  31. Redmi 9A
  32. Mi 10T Pro
  33. Redmi K20
  34. Redmi Note 9 Pro
  35. Blackshark 2 Pro
  36. Redmi Note 8 Pro
  37. Poco M2
  38. Redmi Note 9S
  39. Mi 9 Lite
  40. Redmi K30 5G
  41. Redmi Note 9T
  42. Blackshark 2
  43. Redmi 10X 4G
  44. Redmi Note 9
  45. Mi 10T
  46. Redmi K30
  47. Mi CC9 Meitu Edition
  48. Blackshark 3
  49. Mi 10 Lite
  50. Redmi K 30S Ultra
  51. Redmi Note 8
  52. Poco M2 Pro
  53. Redmi Note 9 5G
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