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Уже в следующем месяце должна начаться рассылка глобальной MIUI 12.5 на несколько смартфонов Xiaomi. Большинству владельцев аппаратов китайской компании придётся подождать, ведь заявлены наиболее новые и дорогие аппараты. Логично, что это будут представители серии Mi 11, Mi 10 и Mi 10T. В то же время на апрель намечен выход менее дорогих телефонов, которые принадлежат к сериям Mi 10 Lite, Redmi Note 9 и POCO. Приятно, что на этот раз решили не бросать народный Redmi Note 8 Pro, который обновится в первых рядах.

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Согласно официальному пресс-релизу, остальным придётся подождать. Но кто же эти остальные? Традиционно Xiaomi не делится подробными планами, предпочитая спокойно допиливать тестовые билды, а только потом делать анонсы. Вот только вездесущие инсайдеры не спят. Ребята выступают в качестве настоящих интернет-сыщиков, что позволяет нам с вами быть в курсе событий.

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Ниже представлен список из 53 смартфонов, которые к лету 2021 года должны получить MIUI 12.5. Перечень не претендует на звание окончательного, ведь в нём может не быть 3-5 индийских клонов. Кроме того, в продажу вот-вот поступит несколько новых смартфонов, включая серию Redmi Note 10 и Redmi K40. Пока неясно, на какой операционной системе они будут базироваться, также как непонятно, получат ли они новую прошивку из коробки, или придётся ждать до середины весны.

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Первые волны глобальных рассылок в марте-апреле

Отметим, что достоверность указанных данных основана на появившихся в сети различных прошивках MIUI 12.5. Это могут быть стабильные билды, финальные бета-версии, стабильные тестовые сборки, или первые закрытые бета-версии. Предполагается, что раз уж Xiaomi выпустила одну из вышеперечисленных прошивок, то рассылка по воздуху не за горами.

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