Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 и ещё 53 смартфона получат прошивку MIUI 12.5 весной 2021 года
Уже в следующем месяце должна начаться рассылка глобальной MIUI 12.5 на несколько смартфонов Xiaomi. Большинству владельцев аппаратов китайской компании придётся подождать, ведь заявлены наиболее новые и дорогие аппараты. Логично, что это будут представители серии Mi 11, Mi 10 и Mi 10T. В то же время на апрель намечен выход менее дорогих телефонов, которые принадлежат к сериям Mi 10 Lite, Redmi Note 9 и POCO. Приятно, что на этот раз решили не бросать народный Redmi Note 8 Pro, который обновится в первых рядах.
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Согласно официальному пресс-релизу, остальным придётся подождать. Но кто же эти остальные? Традиционно Xiaomi не делится подробными планами, предпочитая спокойно допиливать тестовые билды, а только потом делать анонсы. Вот только вездесущие инсайдеры не спят. Ребята выступают в качестве настоящих интернет-сыщиков, что позволяет нам с вами быть в курсе событий.
Ниже представлен список из 53 смартфонов, которые к лету 2021 года должны получить MIUI 12.5. Перечень не претендует на звание окончательного, ведь в нём может не быть 3-5 индийских клонов. Кроме того, в продажу вот-вот поступит несколько новых смартфонов, включая серию Redmi Note 10 и Redmi K40. Пока неясно, на какой операционной системе они будут базироваться, также как непонятно, получат ли они новую прошивку из коробки, или придётся ждать до середины весны.
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Первые волны глобальных рассылок в марте-апреле
Отметим, что достоверность указанных данных основана на появившихся в сети различных прошивках MIUI 12.5. Это могут быть стабильные билды, финальные бета-версии, стабильные тестовые сборки, или первые закрытые бета-версии. Предполагается, что раз уж Xiaomi выпустила одну из вышеперечисленных прошивок, то рассылка по воздуху не за горами.
- Mi Note 10 Lite
- Redmi 10X 5G
- Mi CC9 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 9 SE
- Redmi K30 Ultra
- Mi CC9
- Blackshark 3S
- Poco X3 NFC
- Redmi K20 Pro
- Blackshark 3 Pro
- Mi Note 10
- Redmi Note 9 4G
- Mi A3
- Redmi Note 9 Power
- Redmi 10X Pro
- Mi 9T
- Mi 9 Pro
- Mi 9 Pro 5G
- Mi Note 10 Pro
- Redmi K30 Pro
- Mi 10 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom
- Poco X2
- Mi 9
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi 9
- Redmi K30i 5G
- Mi 10
- Redmi 9A
- Mi 10T Pro
- Redmi K20
- Redmi Note 9 Pro
- Blackshark 2 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Poco M2
- Redmi Note 9S
- Mi 9 Lite
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 9T
- Blackshark 2
- Redmi 10X 4G
- Redmi Note 9
- Mi 10T
- Redmi K30
- Mi CC9 Meitu Edition
- Blackshark 3
- Mi 10 Lite
- Redmi K 30S Ultra
- Redmi Note 8
- Poco M2 Pro
- Redmi Note 9 5G
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