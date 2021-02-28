Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

7 актуальных смартфонов HUAWEI получили глобальную прошивку EMUI 11 в России и в Европе

Отличные новости для владельцев флагманов от HUAWEI
[ ] для раздела Блоги
+
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 MSI Gaming в продаже
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько дней стало известно, что HUAWEI планирует выпустить EMUI 11 на 44 смартфона. Сроки получения обновлений у всех разные, а некоторые смогут претендовать на выход прошивки не раньше апреля текущего года. Как всегда, китайская компания уже выпустила EMUI 11 на несколько флагманов 2020 года. Например, владельцы Р40 (вся серия) уже давно разгуливают с новой прошивкой. За прошедшие дни стало известно об очередном старте рассылки на целый ряд актуальных телефонов последних лет.

реклама

  • Прежде всего рассылка стартовала для серии Mate 20: 
  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 X
  • Huawei Mate 20 Pro

Данные телефоны вышли в конце 2018 года, но реальные продажи в РФ стартовали только в 2019. Новая версия имеет порядковый номер 11.0.0.138 и весит 1.86 Гб. Рассылка предназначена для пользователей по всему миру, но это не значит, что вы получите обновление сегодня или завтра. Прошивка приходит по воздуху. Никаких действий предпринимать не нужно, просто HUAWEI старается не спешить, чтобы не допустить досадных ошибок, отложив выход EMUI 11 на какое-то время.

  • Следом идёт серия P30:
  • Huawei P30 Pro New Edition
  • Huawei P30
  • Huawei P30 Pro
анонсы и реклама
MSI Ventus RTX 3060 в продаже
<b>RTX 3060 MSI Gaming X</b> в Compeo.ru
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
<b>RTX 3060</b> MSI Eagle в Compeo.ru
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Любопытно, что о выходе прошивки для двух стандартных версий было заявлено давно, а вот более новая (New Edition) по какой-то причине оставалась в тени. Теперь эта оплошность была устранена, а значит обновление получат все покупатели данных аппаратов. Прошивка имеет номер 11.0.0.138 и потребует 1.81 Гб свободного пространства. Ещё раз уточняем, это стабильная глобалка, которая подходит для всех актуальных телефонов. 

реклама

Huawei Nova 5T долгое время считался аутсайдером, ведь слухов о создании для него EMUI 11 не было. Сейчас все опасения развеяны. Пакет имеет порядковый номер 11.0.0.138 размером 1.91 Гб. Ждать рассылку можно в любой день, ведь она так же, как и на других аппаратах, стартовала несколько дней назад. Все телефоны в РФ и за пределами страны будут обновлены. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
1
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
39
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
134
Обзор мыши Logitech MX Master 3
23
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – февраль 2021
9
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
39
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
35
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
21

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 39
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 134
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Один из первых майнеров Биткоина после 10 лет ожидания продал монеты и стал миллионером
40
2000 видеокарт GeForce RTX 3060 в российском DNS так и не поступили в продажу, объявившись на Авито
131
5 бесплатных игр до 5 апреля доступны в новой подборке PlayStation Plus
+
Владельцы больших майнинговых ферм выступили против отказа от традиционного способа добычи Эфира
62
Российский майнер на компьютере Байкал БК-Б занимается активной добычей малоизвестной криптовалюты
27
Производительность Apple M1 в майнинге Ethereum удалось измерить одному из владельцев MacBook Air
6
26 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
+
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 и ещё 53 смартфона получат прошивку MIUI 12.5 весной 2021 года
2
Инвесторы решили, что новое «криптопохмелье» ударит по доходам NVIDIA
40
Байден недоволен отсутствием консолей PlayStation 5, Xbox X и игровых видеокарт в магазинах США
85
Первые цены на процессоры Intel оказались сильно завышены – Core i9-11900K за 600$, i5-11400 за 214$
38
63 устройства Huawei и Honor получат операционную систему Harmony OS 2.0
3
Курс эфира упал на 30% от своего максимума менее чем за 6 дней
53
Samsung назвала цены телевизоров The Frame и 4K QLED 2021 – от 550 долларов
+
Стали известны европейские цены флагманов OPPO Find X3
2
AMD нечаянно рассекретила данные об используемом для Radeon RX 6700 XT графическом чипе
18
Видеокарты GeForce RTX 3060 появились в российских магазинах по ценам от 62 до 77 тысяч рублей
55
Российские покупатели разобрали почти все видеокарты GeForce RTX 3060 – доступные предложения и цены
20
Palit привезла в Россию видеокарты GeForce RTX 3060 Dual и StormX
47
Знаменитая взломщица Denuvo 0xEMPRESS снова на свободе и обещает ещё больше бесплатных игр
39

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
39
10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 3
18
Какой SSD выбрать для игр и есть ли разница между дешевыми и дорогими накопителями
49
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
7
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
1
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — GeForce RTX 3080 Founders Edition
2

Сейчас обсуждают

V.L.A.D.L.E.N
01:18
"Виталик", это в паспорте так у него написано?
Майнинг-пулы объединяются против снижающего доход апдейта EIP-1559 и готовят атаку на сеть Ethereum
Melofon
01:12
Да всем подряд)))
Доходность видеокарт за неделю упала в 2 раза – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 7 месяцев
Борис Копыльцов
01:12
Скреби рогами потолок. Они выжили только благодаря электростанциям на ископаемом топливе, в том числе и атомной. А вся зелёная энергетика накрылась медным тазиком и начала громко стучать снизу.
Австралийская компания тестирует новую технологию производства "зеленой" электроэнергии
daimos
01:11
Фаберже? Или Чингисхана?
Доходность видеокарт за неделю упала в 2 раза – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 7 месяцев
Melofon
01:10
Слава яйцам !!!!
Доходность видеокарт за неделю упала в 2 раза – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 7 месяцев
Bare_Metal
01:08
Новость №1: "Майнинг-пулы объединяются против снижающего доход апдейта EIP-1559" Новость №2: "Виталик Бутерин покакал"
Майнинг-пулы объединяются против снижающего доход апдейта EIP-1559 и готовят атаку на сеть Ethereum
Anastasiya Avdunicheva
01:08
Скриньте мое сообщение, через 3 месяца посмеемся: Снимайте денежки скорее, намечается грандиозный обвал биткойна до 20000$, майнить становится невыгодно совсем, остальные валюты просели еще сильнее и...
Доходность видеокарт за неделю упала в 2 раза – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 7 месяцев
Александр Юркевич
01:07
Что-то я уже сыт видеокартами Интел. У них таких прорывов по два в год, а карт не видел никто.
Игровые видеокарты Intel могут получить 16 Гб GDDR6, большой GPU и скорость на уровне GeForce 3070
daimos
01:01
Ну чего, на трусы то новые намайнил? Говорят, там у вас особо расходный материал
Доходность видеокарт за неделю упала в 2 раза – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 7 месяцев
ego0550
01:01
Если дали на откуп TSMC - то будут делать так же как и карты АМД по 10-20 штук в месяц.
Игровые видеокарты Intel могут получить 16 Гб GDDR6, большой GPU и скорость на уровне GeForce 3070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем