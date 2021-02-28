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Несколько дней стало известно, что HUAWEI планирует выпустить EMUI 11 на 44 смартфона. Сроки получения обновлений у всех разные, а некоторые смогут претендовать на выход прошивки не раньше апреля текущего года. Как всегда, китайская компания уже выпустила EMUI 11 на несколько флагманов 2020 года. Например, владельцы Р40 (вся серия) уже давно разгуливают с новой прошивкой. За прошедшие дни стало известно об очередном старте рассылки на целый ряд актуальных телефонов последних лет.

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Прежде всего рассылка стартовала для серии Mate 20:

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 Pro

Данные телефоны вышли в конце 2018 года, но реальные продажи в РФ стартовали только в 2019. Новая версия имеет порядковый номер 11.0.0.138 и весит 1.86 Гб. Рассылка предназначена для пользователей по всему миру, но это не значит, что вы получите обновление сегодня или завтра. Прошивка приходит по воздуху. Никаких действий предпринимать не нужно, просто HUAWEI старается не спешить, чтобы не допустить досадных ошибок, отложив выход EMUI 11 на какое-то время.

Следом идёт серия P30:

Huawei P30 Pro New Edition

Huawei P30

Huawei P30 Pro

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Любопытно, что о выходе прошивки для двух стандартных версий было заявлено давно, а вот более новая (New Edition) по какой-то причине оставалась в тени. Теперь эта оплошность была устранена, а значит обновление получат все покупатели данных аппаратов. Прошивка имеет номер 11.0.0.138 и потребует 1.81 Гб свободного пространства. Ещё раз уточняем, это стабильная глобалка, которая подходит для всех актуальных телефонов.

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Huawei Nova 5T долгое время считался аутсайдером, ведь слухов о создании для него EMUI 11 не было. Сейчас все опасения развеяны. Пакет имеет порядковый номер 11.0.0.138 размером 1.91 Гб. Ждать рассылку можно в любой день, ведь она так же, как и на других аппаратах, стартовала несколько дней назад. Все телефоны в РФ и за пределами страны будут обновлены.