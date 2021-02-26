HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на 44 актуальных смартфона 2018-2019-х годов
Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться с большим списком смартфонов HUAWEI, которые в 2021 году остались без новой прошивки EMUI 11. Отметим, что был указан 71 аппарат, каждый из которых так или иначе получил EMUI 10.1, а значит мог претендовать и на следующую версию. Ещё раз ознакомиться с перечнем неудачников можно в нашем материале, а сегодня мы постараемся порадовать тех, кому посчастливилось купить более удачный мобильник.
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Недавно стало известно о приближающейся рассылке стабильной версии EMUI 11 на смартфоны серии Mate 20, которые поступили в продажу в 2018 году. Что же, это почти последняя серия, которая должна была получить стабильную прошивку, а значит говорить о появлении новых билдов для не попавших в список аппаратов не стоит.
Ниже можно ознакомиться с наиболее актуальными смартфонами, которые уже получили одну из версий EMUI 11. Также ниже есть список аппаратов Honor, которые начали или вот-вот начнут обновляться до финальной Magic UI 4.0. Инсайдеры отмечают, что HUAWEI больше не будет работать над выпуском новых версий для этих телефонов, поскольку бренд продан, а новые владельцы пока не информировали о создании собственных прошивок. Китайский производитель планирует обновить 30 смартфонов HUAWEI и 14 Honor.
Стоит учитывать, что русские версии для многих из указанных выше девайсов выйдут к апрелю, хотя для флагманов 2020 года они уже давно выпущены. Пока же на очереди серии Р30 и Mate 20, рассылка прошивок для которых уже стартовала в Китае.
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