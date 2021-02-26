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HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на 44 актуальных смартфона 2018-2019-х годов

Изучаем финальный список смартфонов HUAWEI, которые уже получили новую прошивку
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Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться с большим списком смартфонов HUAWEI, которые в 2021 году остались без новой прошивки EMUI 11. Отметим, что был указан 71 аппарат, каждый из которых так или иначе получил EMUI 10.1, а значит мог претендовать и на следующую версию. Ещё раз ознакомиться с перечнем неудачников можно в нашем материале, а сегодня мы постараемся порадовать тех, кому посчастливилось купить более удачный мобильник.

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Недавно стало известно о приближающейся рассылке стабильной версии EMUI 11 на смартфоны серии Mate 20, которые поступили в продажу в 2018 году. Что же, это почти последняя серия, которая должна была получить стабильную прошивку, а значит говорить о появлении новых билдов для не попавших в список аппаратов не стоит. 

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Ниже можно ознакомиться с наиболее актуальными смартфонами, которые уже получили одну из версий EMUI 11. Также ниже есть список аппаратов Honor, которые начали или вот-вот начнут обновляться до финальной Magic UI 4.0. Инсайдеры отмечают, что HUAWEI больше не будет работать над выпуском новых версий для этих телефонов, поскольку бренд продан, а новые владельцы пока не информировали о создании собственных прошивок. Китайский производитель планирует обновить 30 смартфонов HUAWEI и 14 Honor.

Стоит учитывать, что русские версии для многих из указанных выше девайсов выйдут к апрелю, хотя для флагманов 2020 года они уже давно выпущены. Пока же на очереди серии Р30 и Mate 20, рассылка прошивок для которых уже стартовала в Китае. 

  1. Huawei Nova 5T
  2. Huawei MediaPad M6 10.8
  3. Huawei MediaPad M6 Turbo 8.4
  4. Huawei P40 Pro+
  5. Huawei P40 Pro
  6. Huawei MatePad 10.8
  7. Huawei Mate Xs
  8. Huawei Nova 6
  9. Huawei Mate 20 X 5G
  10. Huawei Mate 30 Pro 5G
  11. Huawei MatePad Pro 4G
  12. Huawei Mate 30 RS Porsche Design
  13. Huawei Mate 20
  14. Huawei MediaPad M6
  15. Huawei MatePad Pro
  16. Huawei MatePad Pro 5G
  17. Huawei Mate X
  18. Huawei Mate 30 4G
  19. Huawei P40
  20. Huawei P30
  21. Huawei P30 Pro
  22. Huawei Mate 20 X 4G
  23. Huawei Mate 20 Pro
  24. Huawei Mate 30 Pro 4G
  25. Huawei Nova 7 Pro 5G
  26. Huawei Nova 5 Pro
  27. Huawei Nova 7 5G
  28. Huawei Mate 20 RS Porsche Design
  29. Huawei Mate 30 5G
  30. Huawei Nova 6 5G 
  1. Honor V30 in China
  2. Honor V20
  3. Honor View20
  4. Honor 30S
  5. Honor 20
  6. Honor 30
  7. Honor 30 Youth
  8. Honor 30 Pro
  9. Honor 20 Pro
  10. Honor 30 Pro+
  11. Honor Magic2
  12. Honor View30 Pro
  13. Honor View30
  14. Honor V30 Pro in China
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