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Некоторые аналитики приписывают текущие проблемы в полупроводниковой отрасли деятельности Трампа на посту президента. Его торговая война с Китаем создала множество рисков поставщикам полупроводников как на территории Китая, так и в США. Судя по всему, ждать улучшений на этом направлении от нового президента не стоит. Мало того, появились тревожные нотки, а сам Байден явно хочет перетянуть полупроводниковое одеяло на себя.

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Недавно Байден заявил, что его беспокоит недоступность игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X на американском рынке. Кроме того, он недоволен отсутствием видеокарт в магазинах. В целом же президент США инициировал 100 дневную экспертную проверку поставок полупроводников. Проблема в том, что несмотря на то, что американским компаниям принадлежит 47% всех мировых мощностей полупроводников, только 12% из них находятся на территории США. В связи с этим предлагается потратить 37 миллиардов долларов на строительство и расширение мощностей внутри страны.

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Ждать быстрых изменений не стоит, ведь строительство столь масштабных и сложных объектов займёт годы. Тем не менее уже сейчас ясно, что США в данном случае беспокоится только о своих интересах. На самом деле Байдена вряд ли волнуют видеокарты и консоли. Скорее он планирует заставить как можно больше производителей уйти из Китая. Ясно, что компании не в восторге от идеи вместо тысячи китайцев, которые довольствуются зарплате в 1000 долларов, взять 1000 в США, где работникам придётся платить в 5 и более раз больше.

Кстати, пока неясно, из чьего кармана возьмут 37 миллиардов долларов. Сейчас начнутся консультации с лидерами отрасли. Не исключено, что крупные американские компании их «добровольно» выдадут Байдену. А заплатит за всё это потребитель. В данному случае, учитывая внимание к данному вопросу, это будет не американский потребитель, а значит цены для европейских покупателей в обозримом будущем могут вырасти.