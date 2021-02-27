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США собираются расширить свои полномочия в сфере экспортного контроля на китайском направлении

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Дональд Трамп покинул пост президента США, но дело его живёт и побеждает. По крайней мере, как отмечает Reuters, новая администрация президента не стала отменять инициативу Трампа по расширению полномочий американских властей в сфере контроля за экспортом товаров и технологий в Китай. К 22 марта должен завершиться период публичных слушаний, после чего подготовленный ещё при Трампе указ вступит в силу.

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Источник изображения: Getty Images

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По словам источника, он предоставит американским властям почти неограниченные возможности во вмешательство в контракты американских поставщиков с китайскими клиентами. Если власти увидят в том или ином контракте угрозу для национальной безопасности, интересы бизнеса учитываться не будут, и на поставку тех или иных товаров и услуг будет наложен запрет. До сих пор подобные ограничения распространялись на определённый перечень китайских компаний, новая инициатива может его беспрецедентно расширить. Американские компании ждали от Байдена более концентрированных санкций, и пока сложно сказать, насколько сильно будет модифицирован указ его предшественника к моменту вступления в силу в конце марта.

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китай торговая война сша
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VRoman
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Данил Васин
08:25
Китай им со своим контролем щщей насуёт по самые помидоры! Китай стал намного влиятельнее, намного...
США собираются расширить свои полномочия в сфере экспортного контроля на китайском направлении
Фёдор Пирожков
08:24
я даже не хочу спрашивать, на каких щах вы всё это выдумали обо мне, я просто терпеть не могу таких выдумщиков, которые приписывают другим то, чего те не то что не говорили, но даже и не думали. У вас...
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