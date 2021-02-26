Видеокарты GeForce RTX 3060 появились в российских магазинах по ценам от 62 до 77 тысяч рублей
Миллионы геймеров по всему миру ждали появления мощных и относительно недорогих видеокарт NVIDIA нового поколения. 2021 год начался сложно, ведь к дефициту полупроводников добавились майнеры, скупающие все доступные предложения, не оглядываясь на цену. Дошло до того, что китайские заводы начали отгружать партии видеокарт предприимчивым шахтёрам, которые, судя по всему, платёжеспособны и готовы брать чуть ли не любое количество графических чипов.
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Главной надеждой должна была стать новая GeForce RTX 3060, рекомендованная цена которой была зафиксирована на уровне 329 долларов. Как оказалось, шанс у наиболее удачливых геймеров был, правда только лишь у американских. Что же, вчера ночью новая видеокарта поступила в магазины РФ. Информации о количестве у нас нет, но, судя по сайту Регард, сегодня всё ещё есть шанс купить одну из новых видеокарт.
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Как видите, российские цены стартовали с 62 тысяч рублей. Это модель от Palit, обладающая рекомендованными тактовыми частотами. За 63 000 была доступна более мощная модель от этого же производителя с тактовой частотой 1837 МГц (против 1777 МГц у предыдущей карты). Далее представлены несколько видеокарт от других брендов, цены на которые постепенно повышаются, в зависимости от качества системы охлаждения и наличия заводского разгона видеопамяти. Наиболее внушительной кажется модель от MSI, получившая сразу три кулера и цену чуть ниже 77 тысяч рублей.
Видеокарты доступны только при сборке нового системника, что должно ограничить активность майнеров и перекупщиков. 62 тысячи за видеокарту – это дорого, но пока лучше предложений у нас нет.
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