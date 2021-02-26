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Несколько дней стало известно об аресте самой известной хакерши, занимающейся взломов антипиратской защиты Denuvo. 0xEMPRESS, или как её чаще называют – Императрица рассказывала, что властям стало известно об её местонахождении. Якобы кто-то на Reddit смог отследить взломщицу и сдал её полиции. Сразу же после этого разгорелась целая война между фанатами Императрицы и теми, кого оскорбили её слишком громкие высказывания.

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Сегодня Императрица вышла на связь. По её словам, всё окончилось отлично, а дело в суде оказалось не связано с её деятельностью на пиратском поприще. Неоценимую помощь оказал адвокат, после чего девушку отпустили. Сейчас она снова дома, дело закрыто, а значит борьба с жадностью продолжается, а бесплатных игр станет ещё больше.

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Хакерша отметила, что была удивлена мнением сотен читателей, считающих её лгуньей. Она глубоко поражена людской несправедливостью, ведь она так много сделала для сообщества. Несмотря на это Императрица не унывает. Она планирует продолжить выпускать взломанные версии лицензионных игр. Она также отметила, что всегда делала это бескорыстно, но не против пожертвований.

Девушка сообщает, что перестанет нападать на другие хакерские группы, которые используют её труд в целях обогащения. Будем надеяться, что у Императрицы действительно всё хорошо. В любом случае мы против пиратства в любых его проявлениях, но многим нашим читателям данная тема может показаться интересной.