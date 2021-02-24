Полиция арестовала самую известную девушку-хакера, взломавшую MK 11, RDR 2 и множество других игр
Конец 2020 года был ознаменован чередой взломов игр, которые не поддавались ни одной команде хакеров. Как потом выяснилось, всё это дело рук девушки, под ником Императрица (0xEMPRESS), которая объявила войну разработчикам Denuvo. Она вела себя дерзко, устраивая голосования и срывая защиту популярных проектов что называется по просьбам трудящихся.
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Среди самых громких «работ» 0xEMPRESS можно назвать великолепную Red Dead Redemption 2, подающую надежды Immortals: Fenyx Rising, культовую Death Stranding и Mortal Kombat 11 о защиту которой обломали зубы десятки хакеров. Список неполный, но суть вы уловили. Сегодня девушка вышла на связь через свою учётную запись на Reddit, заявив о том, что через час её арестуют.
Правда это или нет, решайте сами. Вот ссылка, где можно увидеть её послание игровому сообществу. Суть в том, что кто-то вычислил 0xEMPRESS и передал её данные в полицию. Якобы, она попалась с поличным, а значит надеяться на хороший исход не стоит.
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Если почитать комментарии к посту Императрицы, то многие сомневаются, что всё это происходит на самом деле. Неудивительно, ведь тот факт, что полиция звонит вам за час до ареста вызывает подозрения. Кроме того, в последнее время девушка столкнулась с нападками и явно была не в восторге от происходящего. Также она постоянно возмущалась, что её лавры забирают другие команды хакеров. Ведь это она взламывает Denuvo, а они пользуются готовым результатом. Кто-то даже уверен, что Императрица просто захотела красиво уйти в закат.
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