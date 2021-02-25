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Сегодня GeForce RTX 3060 появится на прилавках тысяч магазинов по всей планете. Пожалуй, такой скандальной модели не было очень давно. Видеокарта попала в руки к майнерам задолго до официального релиза. Перекупщики получили к ней доступ за неделю, а фермерам предлагалось взять столько, сколько они смогут унести, увезти и вообще, на сколько хватит денег. Сегодня всё это должно завершится, ведь продажи вот-вот стартуют.

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Сообщается, что на этот раз видеокарт много. NVIDIA приложила массу усилий, а значит с доступностью проблем быть не должно, а вот с ценой могут возникнуть вопросы. Как мы уже писали, на Авито GeForce RTX 3060 доступна за 80 тысяч и выше, а магазинные цены явно будут не ниже, ведь закупочная цена стартует с 65 и выше тысяч рублей. Ситуация действительно сложна, но это не значит, что рекомендованных цен нет нигде. Давайте посмотрим список, представленный ребятами из Tomshardware.

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Как видите, основная часть продаж приходится на видеокарты с ценой от 450 и выше долларов, но есть и исключения. Так, на площадке Newegg будут доступны две модели GeForce RTX 3060 производства Gigabyte и EVGA, которые оценены в рекомендованные 329 долларов. В данном случае мы не знаем, сколько экземпляров таких видеокарт поступит в продажу, но кому-то сегодня действительно повезёт.

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Ещё раз напомним, что пока неясно, какую цену российские продавцы установят на новую видеокарту. Скорее всего эта информация появится к вечеру.