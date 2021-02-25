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Некоторые геймеры смогут купить видеокарту GeForce RTX 3060 за 329 долларов – Tomshardware

Новая видеокарта появилась в продаже за 329 долларов, но не у нас
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7
ASUS RTX 3070 в наличии, смотри цены
MSI RTX 3070 по сниженной цене
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Сегодня GeForce RTX 3060 появится на прилавках тысяч магазинов по всей планете. Пожалуй, такой скандальной модели не было очень давно. Видеокарта попала в руки к майнерам задолго до официального релиза. Перекупщики получили к ней доступ за неделю, а фермерам предлагалось взять столько, сколько они смогут унести, увезти и вообще, на сколько хватит денег. Сегодня всё это должно завершится, ведь продажи вот-вот стартуют.

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Сообщается, что на этот раз видеокарт много. NVIDIA приложила массу усилий, а значит с доступностью проблем быть не должно, а вот с ценой могут возникнуть вопросы. Как мы уже писали, на Авито GeForce RTX 3060 доступна за 80 тысяч и выше, а магазинные цены явно будут не ниже, ведь закупочная цена стартует с 65 и выше тысяч рублей. Ситуация действительно сложна, но это не значит, что рекомендованных цен нет нигде. Давайте посмотрим список, представленный ребятами из Tomshardware.

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Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
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4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как видите, основная часть продаж приходится на видеокарты с ценой от 450 и выше долларов, но есть и исключения. Так, на площадке Newegg будут доступны две модели GeForce RTX 3060 производства Gigabyte и EVGA, которые оценены в рекомендованные 329 долларов. В данном случае мы не знаем, сколько экземпляров таких видеокарт поступит в продажу, но кому-то сегодня действительно повезёт.

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Ещё раз напомним, что пока неясно, какую цену российские продавцы установят на новую видеокарту. Скорее всего эта информация появится к вечеру. 

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Alex Mel
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Владимир Захаров
18:28
А сколько сегодня стоит 2070 ? Сегодня вообще нет нормальных цен -вы просто истину нам открыли
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
Renegade1979
18:27
Есть такие игры, где не картами меряются, а тензурьными ядрами и лучиками, там АМД еще есть и в таких играх им ловить нечего
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
Renegade1979
18:25
Ну как я и говорил, 2070 медленнее тишки паскаля на 13-17% и тут еще поверх столько же разницы самой 2070 с 3060 и вуаля, карта уровня 1080 и жрет так же
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
Blond-in
18:25
Вряд ли магазинам что-то мешает продавать карты на Авито
Перекупщики GeForce RTX 3060 появились на Авито с видеокартами по завышенным ценам
ego0550
18:24
Ему то откуда знать, он ее только на ютубе видел.
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
Renegade1979
18:23
Какой 1440р, в Легионе 1080р не тянет даже 3060ti, куда все кинулись мидл на 1440р ставить? Може в 4К еще?
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
Владимир Захаров
18:23
Так на всех саитах вообще то , просто вы неадекватны
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
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