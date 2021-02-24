71 смартфон HUAWEI завершил жизненный цикл в 2021 году и не получит прошивку EMUI 11
Несколько раз инсайдеры предлагали нам ознакомиться с полным списком смартфонов HUAWEI, которые получат самую последнюю версию прошивки EMUI 11. В одном из них было около 17 телефонов, другой разросся до 37. Что любопытно, каждый раз нам сообщали, что это далеко не весь перечень, ведь на самом деле всё куда хуже. Китайская компания выпустила за несколько лет десятки популярных и не очень девайсов, многие из которых оставались клонами, а другие выходили небольшими тиражами ввиду малой популярности или присутствия только на китайском или индийском рынке. Сегодня у нас мегасписок и с ним стоит ознакомиться.
реклама
Мы не берёмся утверждать, что данные верны на 100% поскольку HUAWEI часто не комментирует вопросы пользователей. Это значит, что наиболее новые телефоны теоретически могут получить обновление, но сейчас никто не знает, произойдёт ли это, либо китайцы предпочтут тихо забыть о былых победах.
Перед вами 71 смартфон. На сегодня ни один из них (ещё раз уточняем, что можем ошибаться, ведь есть различные каналы распространения закрытых бета-версий, о которых мы можем не знать) не получил официального подтверждения о выходе EMUI 11. Отметим, что на март и апрель запланированы финальные рассылки, а многие смартфоны уже получили финальную стабилку по воздуху. При этом часть начала получать доступ к бета-тесту ещё в декабре. Всё это может означать только одно: если производитель ещё не выпустил для телефона даже закрытую версию билда за 4 месяца тестирования, то выводы напрашиваются сами собой.
Отметим, что EMUI 11 построена на версии ОС Android 10. Это значит, что вы мало теряете, ведь многих особенностей мобильной операционки в прошивке нет. Предполагается, что все или почти все указанные ниже телефоны получат как минимум одно обновление безопасности, но оно не идёт ни в какое сравнение с полноценной прошивкой.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила