NVIDIA считает, что ждать появления игровых видеокарт после майнинга на вторичном рынке не стоит
Сегодня состоялся анонс новой видеокарты GeForce RTX 3060, которая тут же поступила в магазины. На этот раз NVIDIA сделала несколько шагов, направленных навстречу игровому сообществу. Результата пока мы не знаем, ведь массовые продажи в РФ пока не начались, а зарубежные геймеры уже почти разобрали все доступные модели. Может быть их снова привезут, но подобных планов мы пока не слышали.
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Суть в том, что руководство NVIDIA уверяет, что майнеры оказали минимальное влияние на рынок. Озвучиваются суммы от 100 до 300 миллионов долларов, что не превышает 10% выручки за 4 квартал. Удивительно, если видеокарт в магазинах почти нет, то кто же их всех раскупил? Оставим эту информацию на откуп маркетологам, ведь подсчитать, сколько на самом деле видеокарт разошлось по фермам, невозможно.
Тем не менее есть и другие любопытные подробности. С одной стороны – нам говорят, что майнеры не оказали влияния на рынок, с другой заявляют, что ждать возвращения видеокарт с вторичного рынка не стоит. По словам представителей NVIDIA, шахтёры не продадут видеокарты даже после того как Эфир упадёт. Якобы майнеры осознали, что рано или поздно криптовалюта снова поднимется, а значит нужно в любом случае добывать монетки, ведь это должно окупиться.
В конце NVIDIA заявила, что ажиотаж и спрос на видеокарты стал заметен только в начале 2021 года. Давайте заглянем в наш материал от 31 декабря. Ниже изображения с ценами на Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 3090. Похоже на то, что в декабре не было ажиотажа?
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