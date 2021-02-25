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Другое

NVIDIA считает, что ждать появления игровых видеокарт после майнинга на вторичном рынке не стоит

Несколько любопытных фактов от ребят из NVIDIA
[ ] для раздела Блоги
8
ASUS RTX 3070 в наличии, смотри цены
MSI RTX 3070 по сниженной цене
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
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Сегодня состоялся анонс новой видеокарты GeForce RTX 3060, которая тут же поступила в магазины. На этот раз NVIDIA сделала несколько шагов, направленных навстречу игровому сообществу. Результата пока мы не знаем, ведь массовые продажи в РФ пока не начались, а зарубежные геймеры уже почти разобрали все доступные модели. Может быть их снова привезут, но подобных планов мы пока не слышали. 

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Суть в том, что руководство NVIDIA уверяет, что майнеры оказали минимальное влияние на рынок. Озвучиваются суммы от 100 до 300 миллионов долларов, что не превышает 10% выручки за 4 квартал. Удивительно, если видеокарт в магазинах почти нет, то кто же их всех раскупил? Оставим эту информацию на откуп маркетологам, ведь подсчитать, сколько на самом деле видеокарт разошлось по фермам, невозможно. 

анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Тем не менее есть и другие любопытные подробности. С одной стороны – нам говорят, что майнеры не оказали влияния на рынок, с другой заявляют, что ждать возвращения видеокарт с вторичного рынка не стоит. По словам представителей NVIDIA, шахтёры не продадут видеокарты даже после того как Эфир упадёт. Якобы майнеры осознали, что рано или поздно криптовалюта снова поднимется, а значит нужно в любом случае добывать монетки, ведь это должно окупиться.


В конце NVIDIA заявила, что ажиотаж и спрос на видеокарты стал заметен только в начале 2021 года. Давайте заглянем в наш материал от 31 декабря. Ниже изображения с ценами на Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 3090. Похоже на то, что в декабре не было ажиотажа? 

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Ambiguity
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Renegade1979
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Ambiguity
00:38
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ultrafx
00:36
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00:34
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Renegade1979
00:33
Ты може забыл, 2060 продавали по рекомендованной цене как у 1070, в районе 400 баксов без НДС
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
rulik
00:33
Что то карта реальное говно какое то Очень слабая, прям тянет на разочарование года уровень 2060S за ту же цену спустя 2 года, это какой то позор
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
Сергей Григорьев
00:32
Какой же Куртка оптимист. Ну пусть так и думает. В прошлую волну они долго ныли и объяснялись с акционерами - криптопохмелье, не ожидали... В этот бум выводов не было сделано. Сейчас берегут курс акци...
NVIDIA считает, что ждать появления игровых видеокарт после майнинга на вторичном рынке не стоит
Renegade1979
00:31
Я думаю никто особо не расстроится, если Убийсофт потеряют вообще все суммы сразу и обанкротятся. CDPR как-то ж продали миллионы Кюберпунков, а даже в Стиме там не было защиты, ноль т.е.
Взломавшая Red Dead Redemption 2 хакерша сообщила, что её сдали полиции
Gunnar
00:30
Их не будет никогда. Не в этом году.
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