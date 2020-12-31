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Противостояние между NVIDIA и AMD в самом разгаре. Ещё недавно говорить всерьёз о видеокартах красной команды было невозможно, ведь самая быстрая Radeon RX 5700 XT уступала GeForce RTX 2070 Super, которую сложно назвать топовой моделью. Прямо сейчас на российском рынке доступно несколько видеокарт 6000-й серии, которые пусть и стоят дороже рекомендованных AMD, но слегка дешевле конкурентов из зелёного лагеря.

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Ключевое слово здесь «Слегка», ведь пару тысяч могут и не привлечь потенциальных покупателей, а вот выгода в 40 000 рублей может заинтересовать энтузиастов, желающих собрать действительно мощную машину. Речь идёт об оригинальном Big Navi в лице Radeon RX 6900 XT. Мало того, что видеокарта есть в наличии, так цена на неё ниже почти на 40 000 рубликов, чем GeForce RTX 3090. Давайте кратко изучим обе модели:

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Radeon RX 6900 XT производства ASRock полностью соответствует эталонной модели AMD. Это и идентичная тактовая частота, и конструкция кулеров и даже слоты. На самом деле это хорошо, поскольку гарантирует отличную производительность без кастомных дешёвых деталей. Как видите, цена такой карточки составляет 110 тысяч рубликов.

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Более дорогая модель от Sapphire может похвастать тактовой частотой 2285 МГц против 2250 МГц, если сравнивать с эталонной версией. Производитель творчески подошёл к системе охлаждения, что может обеспечить дополнительный буст при ручном разгоне. Стоит такое удовольствие 123 тысячи.

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А вот GeForce RTX 3090 похвастать такими ценами не может. Например, игровая модель от MSI оценена в 150 тысяч. Отметим, что при активации трассировки лучей, видеокарта NVIDIA демонстрирует лучшую производительность. Стоит помнить, что AMD уже готовит собственный аналог DLSS, а значит в перспективе разница и по этому показателю сократится до нуля.