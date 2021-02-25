Блокировка против майнеров на GeForce RTX 3060 бесполезна, карта окупается за 82 дня – Tomshardware
Известно, что NVIDIA интегрировала в прошивку новой видеокарты GeForce RTX 3060 специальную антимайнерскую защиту. Суть в том, что теперь при добыче Эфира шахтёры будут получать ровно в 2 раза меньше монеток, чем без подобной заплатки. Представители Tomshardware уже протестировали одну из новых карточек и готовы рассказать, насколько эффективным оказалась хитрость NVIDIA.
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Итак, GeForce RTX 3060 способна выдавать 25 MH/s в алгоритме DaggerHashimoto, который больше известен нашим читателям как Ethash. В данном случае всё так, как нам сообщали, ведь хешрейт действительно уменьшен в два раза. А вот с другим криптовалютами всё сложно, ведь там никаких ограничений нет. Давайте посмотрим на табличку ниже.
Как видите, в такой популярной валюте, как Octopus новая видеокарта выдаёт 4 доллара в сутки. Если вам повезёт, и вы купите GeForce RTX 3060 по рекомендованной цене, то отбить его в этом альткоине можно всего за 82 дня.
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На пути майнеров могут стать высокие цены, ведь в наших краях купить новую карточку за столь низкую цену нереально. Однако, как мы видели, в продаже есть GeForce RTX 3060 по 329 долларов, а значит ничто не мешает майнерам раздобыть такие карты для создания ферм.
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