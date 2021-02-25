Xiaomi назвала 55 актуальных смартфонов 2019-2020-х годов, которые получат Android 11 в 2021 году
Несколько дней назад стало известно о появлении стабильной китайской прошивки на основе Android 11 для 20 актуальных смартфонов Xiaomi. В число тех, кто уже получил новую ОС, вошли такие телефоны, как: Redmi K30 Pro, Redmi Note 9 Pro, Poco X2, Redmi Note 8 и многие другие. Отметим, что операционка доступна для фанатов пользовательских сборок, а также еженедельных или ежемесячных билдов на основе свежих образов. Однако, для большинства из указанных аппаратов обновление по воздуху пока не выходило.
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Как оказалось, планы китайской компании куда более амбициозны и включают 55 смартфонов 2019-2020-х годов. Так, если первые 20 уже имеют стабильную Android 11, то остальные 34 пока получили либо бету, либо находятся в ожидании поступления первой версии операционной системы. Со списком можно ознакомиться в конце материала. Как видите, здесь в полном составе восьмая и девятая серии Redmi Note, а вот седьмая уже не получит новых обновлений на базе Android 11.
Не остались в стороне и владельцы геймерских телефонов Blackshark начиная со второй серии. Отметим, что на этот раз в список попало множество недорогих аппаратов. Например, Redmi 9, Mi A3, Poco M2 и другие. Инсайдеры полагают, что несколько телефонов серии Poco в будущем также попадут в данный список, но пока подтверждений этому нет, а значит публиковать их здесь преждевременно.
Традиционно флагманы уже начали получать Android 11. Сроки всех остальных не определены. Дело в том, что Xiaomi не решила на базе какой прошивки выпускать Android 11: MIUI 12 или дождаться готовности MIUI 12.5. Скорее всего больше информации на эту тему появится к апрелю, когда стартует первая глобальная рассылка новой прошивки.
- Mi 10T Pro
- Mi 9T
- Blackshark 2
- Redmi Note 9 Power
- Mi CC9 Pro
- Redmi K30
- Blackshark 3
- Redmi K30 Ultra
- Redmi Note 8
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro (Global)
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9 4G
- Redmi 10X Pro
- Poco M2
- Blackshark 2 Pro
- Mi Note 10 Pro
- Mi 9
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 9T
- Mi 9 Lite
- Blackshark 3 Pro
- Poco X2
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi K30i 5G
- Redmi 10X 4G
- Mi 9 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi 9
- Redmi K30 5G
- Mi 10 Lite
- Mi 10 Ultra
- Redmi 10X 5G
- Mi 9 Pro 5G
- Poco M2 Pro
- Mi 10T
- Redmi K30 Pro
- Redmi K20
- Mi A3
- Blackshark 3S
- Mi CC9
- Redmi K30S Ultra
- Redmi Note 9
- Mi Note 10
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi K20 Pro
- Poco X3 NFC
- Mi 10
- Mi 9 SE
- Mi 10T Lite 5G
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi 9A
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