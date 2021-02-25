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Xiaomi назвала 55 актуальных смартфонов 2019-2020-х годов, которые получат Android 11 в 2021 году

Изучаем наиболее полный список смартфонов Xiaomi, которые должны получать новую версию ОС
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Несколько дней назад стало известно о появлении стабильной китайской прошивки на основе Android 11 для 20 актуальных смартфонов Xiaomi. В число тех, кто уже получил новую ОС, вошли такие телефоны, как: Redmi K30 Pro, Redmi Note 9 Pro, Poco X2, Redmi Note 8 и многие другие. Отметим, что операционка доступна для фанатов пользовательских сборок, а также еженедельных или ежемесячных билдов на основе свежих образов. Однако, для большинства из указанных аппаратов обновление по воздуху пока не выходило. 

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Как оказалось, планы китайской компании куда более амбициозны и включают 55 смартфонов 2019-2020-х годов. Так, если первые 20 уже имеют стабильную Android 11, то остальные 34 пока получили либо бету, либо находятся в ожидании поступления первой версии операционной системы. Со списком можно ознакомиться в конце материала. Как видите, здесь в полном составе восьмая и девятая серии Redmi Note, а вот седьмая уже не получит новых обновлений на базе Android 11.

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Не остались в стороне и владельцы геймерских телефонов Blackshark начиная со второй серии. Отметим, что на этот раз в список попало множество недорогих аппаратов. Например, Redmi 9, Mi A3, Poco M2 и другие. Инсайдеры полагают, что несколько телефонов серии Poco в будущем также попадут в данный список, но пока подтверждений этому нет, а значит публиковать их здесь преждевременно.

Традиционно флагманы уже начали получать Android 11. Сроки всех остальных не определены. Дело в том, что Xiaomi не решила на базе какой прошивки выпускать Android 11: MIUI 12 или дождаться готовности MIUI 12.5. Скорее всего больше информации на эту тему появится к апрелю, когда стартует первая глобальная рассылка новой прошивки. 

  1. Mi 10T Pro
  2. Mi 9T
  3. Blackshark 2
  4. Redmi Note 9 Power
  5. Mi CC9 Pro
  6. Redmi K30
  7. Blackshark 3
  8. Redmi K30 Ultra
  9. Redmi Note 8
  10. Mi 10 Pro
  11. Redmi Note 9 Pro 5G
  12. Redmi Note 9S
  13. Redmi Note 9 Pro (Global)
  14. Redmi Note 9 5G
  15. Redmi Note 9 4G
  16. Redmi 10X Pro
  17. Poco M2
  18. Blackshark 2 Pro
  19. Mi Note 10 Pro
  20. Mi 9
  21. Redmi Note 8T
  22. Redmi Note 9T
  23. Mi 9 Lite
  24. Blackshark 3 Pro
  25. Poco X2
  26. Redmi Note 8 Pro
  27. Redmi K30i 5G
  28. Redmi 10X 4G
  29. Mi 9 Pro
  30. Redmi K30 Pro Zoom
  31. Redmi 9
  32. Redmi K30 5G
  33. Mi 10 Lite
  34. Mi 10 Ultra
  35. Redmi 10X 5G
  36. Mi 9 Pro 5G
  37. Poco M2 Pro
  38. Mi 10T
  39. Redmi K30 Pro
  40. Redmi K20
  41. Mi A3
  42. Blackshark 3S
  43. Mi CC9
  44. Redmi K30S Ultra
  45. Redmi Note 9
  46. Mi Note 10
  47. Mi CC9 Meitu Edition
  48. Redmi K20 Pro
  49. Poco X3 NFC
  50. Mi 10
  51. Mi 9 SE
  52. Mi 10T Lite 5G
  53. Mi Note 10 Lite
  54. Redmi Note 9 Pro
  55. Redmi 9A
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