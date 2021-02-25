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Несколько дней назад стало известно о появлении стабильной китайской прошивки на основе Android 11 для 20 актуальных смартфонов Xiaomi. В число тех, кто уже получил новую ОС, вошли такие телефоны, как: Redmi K30 Pro, Redmi Note 9 Pro, Poco X2, Redmi Note 8 и многие другие. Отметим, что операционка доступна для фанатов пользовательских сборок, а также еженедельных или ежемесячных билдов на основе свежих образов. Однако, для большинства из указанных аппаратов обновление по воздуху пока не выходило.

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Как оказалось, планы китайской компании куда более амбициозны и включают 55 смартфонов 2019-2020-х годов. Так, если первые 20 уже имеют стабильную Android 11, то остальные 34 пока получили либо бету, либо находятся в ожидании поступления первой версии операционной системы. Со списком можно ознакомиться в конце материала. Как видите, здесь в полном составе восьмая и девятая серии Redmi Note, а вот седьмая уже не получит новых обновлений на базе Android 11.

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Не остались в стороне и владельцы геймерских телефонов Blackshark начиная со второй серии. Отметим, что на этот раз в список попало множество недорогих аппаратов. Например, Redmi 9, Mi A3, Poco M2 и другие. Инсайдеры полагают, что несколько телефонов серии Poco в будущем также попадут в данный список, но пока подтверждений этому нет, а значит публиковать их здесь преждевременно.

Традиционно флагманы уже начали получать Android 11. Сроки всех остальных не определены. Дело в том, что Xiaomi не решила на базе какой прошивки выпускать Android 11: MIUI 12 или дождаться готовности MIUI 12.5. Скорее всего больше информации на эту тему появится к апрелю, когда стартует первая глобальная рассылка новой прошивки.

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