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Согласно данным инсайдеров, Xiaomi планирует выпустить новую операционную систему на более чем 50 смартфонов последних двух лет. Отметим, что в перечень не попало седьмое поколение Redmi Note, хотя по логике ничего не мешало выпустить на эти телефоны Android 11. Подобный подход привёл к тому, что в какой-то момент из списка были исключено даже восьмое поколение Redmi Note, однако недавно аппараты реабилитировались, и начали получать первые бета-версии.

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Сегодня китайский производитель неожиданно выпустил первую стабилку на Redmi Note 8. Это обычная версия без приставки «Pro», что кажется удивительным, ведь многие более новые и дорогие телефоны до сих пор томятся на Android 10. Эти же вопросы мы задавали, когда Xiaomi выпустила обновление на Mi Note 10 Lite и Mi 10 Lite. Судя по всему, здесь многое зависит от группы программистов, которой доверили разработку и тестирование ОС. Некоторые справляются быстрее, делая меньше ошибок, другие – не укладываются в сроки.

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На данный момент всего 20 смартфонов Xiaomi получили стабильную Android 11. Инсайдеры призывают не путать её с глобальной и региональной рассылкой, ведь во многих случаях речь идёт о стабильной бета-версии для Китая или Индии. Стоит учитывать, что все указанные ниже аппараты начнут получать данную версию ОС по воздуху уже в следующем месяце. Точных сроков пока нет, поскольку сейчас в Китае завершается празднование Нового года, когда вся страна перестаёт работать.

Среди первых кандидатов на Android 11 значатся следующие популярные модели: Mi 10, Poco X2, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S и многие другие. Отметим, что пока все указанные ниже телефонны получали новую ОС на базе текущей версии MIUI 12. А вот что среди них делает Mi A3 большой вопрос, ведь обновления этого телефона никто не ждал.

Mi 10 Pro Mi 10 Mi 10 Lite Mi CC9 Pro Mi Note 10 Lite Redmi K30 Pro Poco X2 Redmi Note 9 Pro Mi 10 Ultra Redmi K30 5G Mi A3 Redmi K30 Mi 10T Redmi K30i 5G Mi 10T Pro Mi 10T Lite 5G Redmi K30 Pro Zoom Redmi Note 8 Redmi Note 9S Redmi 10X 4G