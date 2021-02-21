Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 и другие 20 смартфонов Xiaomi получили стабильную ОС Android 11
Согласно данным инсайдеров, Xiaomi планирует выпустить новую операционную систему на более чем 50 смартфонов последних двух лет. Отметим, что в перечень не попало седьмое поколение Redmi Note, хотя по логике ничего не мешало выпустить на эти телефоны Android 11. Подобный подход привёл к тому, что в какой-то момент из списка были исключено даже восьмое поколение Redmi Note, однако недавно аппараты реабилитировались, и начали получать первые бета-версии.
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Сегодня китайский производитель неожиданно выпустил первую стабилку на Redmi Note 8. Это обычная версия без приставки «Pro», что кажется удивительным, ведь многие более новые и дорогие телефоны до сих пор томятся на Android 10. Эти же вопросы мы задавали, когда Xiaomi выпустила обновление на Mi Note 10 Lite и Mi 10 Lite. Судя по всему, здесь многое зависит от группы программистов, которой доверили разработку и тестирование ОС. Некоторые справляются быстрее, делая меньше ошибок, другие – не укладываются в сроки.
На данный момент всего 20 смартфонов Xiaomi получили стабильную Android 11. Инсайдеры призывают не путать её с глобальной и региональной рассылкой, ведь во многих случаях речь идёт о стабильной бета-версии для Китая или Индии. Стоит учитывать, что все указанные ниже аппараты начнут получать данную версию ОС по воздуху уже в следующем месяце. Точных сроков пока нет, поскольку сейчас в Китае завершается празднование Нового года, когда вся страна перестаёт работать.
Среди первых кандидатов на Android 11 значатся следующие популярные модели: Mi 10, Poco X2, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S и многие другие. Отметим, что пока все указанные ниже телефонны получали новую ОС на базе текущей версии MIUI 12. А вот что среди них делает Mi A3 большой вопрос, ведь обновления этого телефона никто не ждал.
- Mi 10 Pro
- Mi 10
- Mi 10 Lite
- Mi CC9 Pro
- Mi Note 10 Lite
- Redmi K30 Pro
- Poco X2
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 10 Ultra
- Redmi K30 5G
- Mi A3
- Redmi K30
- Mi 10T
- Redmi K30i 5G
- Mi 10T Pro
- Mi 10T Lite 5G
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi Note 8
- Redmi Note 9S
- Redmi 10X 4G
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