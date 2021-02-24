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Клиенты криптобиржы PDAX купили Биткоины за 6000 $ и не хотят их возвращать обратно

Некоторым покупателям крупно повезло, ведь вместо 56 000 они заплатили всего 6000 долларов
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Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
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Рынок криптовалют лихорадит. Ещё два дня назад Биткоин стол 58 тысяч долларов, а вчера опускался до 46 000. Сегодня цифровые деньги неплохо отыграли падение, а уже завтра снова могут отправиться в пике. К сожалению, обычные инвесторы не усваивают прежних уроков, надеясь заработать там, где правят криптовалютные Киты. Чаще всего миллиарды вращаются вокруг бирж и тех, кто раскачивает Биткоин на «Американских горках». Хотя, бывают и исключения.

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Как стало известно, на бирже Philippine Digital Assets Exchange (PDAX), расположенной в правовом поле Филиппин, случился массовый сбой оборудования. Результатом стала кратковременная возможность приобрести Биткоин по цене 6 000 долларов. В настоящий момент неясно, сколько людей воспользовались ошибкой и сумели купить криптовалюту на 88% ниже её официальной цены. 

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Руководство биржи в бешенстве и требует вернуть всё до последней монетки. Как оказалось, большинство из тех, кто купил Биткоин по заниженной цене, уже вывели его на холодные кошельки, а значит без борьбы с ним не расстанутся. PDAX обещает подать в суд на любителей наживы, но пока о фактах добровольного возврата ничего не известно.

Кстати, защита биржи оказалась настолько ужасной, что чуть не уничтожила средства на счетах держателей криптовалюты. На данный момент 95% всех учётных записей восстановлены. О том, получат ли свои деньги 5% неудачников, пока не сообщается. 

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