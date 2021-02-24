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В 2020 году случилось то, что просто не могло произойти. Не могло, если бы хотя бы один из факторов оказался не таким губительным для мировой экономики. Вначале грянул коронавирус, что привело к переходу сотен миллионов людей на удалённую работу. Многим потребовалась дополнительная техника: телевизоры, компьютеры, ноутбуки, смартфоны и даже кофеварки. Учтите, что полупроводниковая отрасль с трудом справилась с поставками в 2019 году, а значит удар пришёлся по критическим секторам и привёл к эффекту карточного домика.

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Если бы не политики, всё было бы не так плохо. Но в этот самый момент США решили поиграть мускулатурой. Следствием стала торговая война, санкции и другие средства дестабилизации ситуации, что привело к возросшим опасениям среди крупных китайских производителей, резко увеличивших закупку всей электроники. К этому прибавьте ажиотаж, ведь если сосед купил телевизор, то мне тоже надо. По словам аналитиков, на начало 2021 года спрос на полупроводниковом рынке на 30% превышает предложение, а сроки отгрузки растянулись до 14 недель.

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В настоящее время только 2 компании способны производить чипы на базе высокотехнологичных 8-ми, 7-ми, 6-ти и 5-ти нанометровых технологических процессов: тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung. Обе заявили, что в 2021 году состоится расширение производства. Вот только эффект от этого будет заметен не сразу, а спрос постоянно растёт. К примеру, AMD может себе позволить выделять на производство видеокарт Radeon RX 6000-й серии всего 2% полученных чипов. Ситуация у NVIDIA лучше, но эффект не сильно заметен, ведь в конце 2020 года подключился фактор майнеров.

Эксперты полагают, что дефицит сохранится до конца 2021 года. И это оптимистичный прогноз, ведь никто не знает какие сюрпризы нам готовит год грядущий. У руля США ещё более радикальный президент, а фермеры не планируют выпускать из рук сверхприбыли. Точных прогнозов никто не даёт, ведь ситуация постоянно меняется, но уже сейчас есть все основания полагать, что всё вышеперечисленное может привести к тому, что дефицит видеокарт сохранится до 2022 года.