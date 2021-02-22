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Сегодня мы видели первые тесты бюджетного 6-ядерника Core i5-11400. Если отталкиваться от полученных результатов, то представители семейства Rocket Lake-S окажутся действительно мощными, предлагая крайне высокие показатели в одноядерных задачах. Эксперты предполагают, что это позитивно скажется в первую очередь на играх, что позволит догнать и перегнать AMD на этом направлении.

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Что любопытно, сразу же после этого в сеть выложили первые тесты 8-ядерного Core i7-11700, позволяющие увидеть эффективность новых камушков в разнообразных задачах. Отметим, что на изображениях присутствуют результаты нескольких процессоров: инженерный экземпляр (ES), который уже ранее засветился в интернете, квалификационный экземпляр (QS), представляющий собой близкую к финальной версии модель.

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Как видите, новый 8-ядерник Core i7-11700 на базе продвинутой архитектуры Sunny Cove впечатляет. Отметим, что на самом деле Ryzen 7 5800X скорее может выступать оппонентом для версии с разблокированным множителем, которая кроме всего прочего на 600 МГц быстрее в режиме буста. Тем не менее новинка неплохо справляется со своими задачами. В 3DMark у нас полный паритет, а Shadow of the Tomb Raider представитель синего лагеря даже вырывается вперёд.

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В синтетике пока всё сложно. Ещё раз отметим, что Intel планирует выпустить против Ryzen 7 5800X модели Core i7-11700K, которая должна показать ещё более внушительные результаты.