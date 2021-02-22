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Бюджетный 6-ядерный Core i5-11400 обошёл 10-ядерный Core i9-10900K в одноядерном тесте Geekbench

Новые процессоры будут невероятно быстры в играх
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Если сейчас вам нужен самый быстрый игровой процессор, то лучшим выбором будет 8-ядерный Ryzen 7 5800X. Что любопытно, он не только имеет относительно низкую цену, но и гораздо быстрее своих оппонентов из синего лагеря. Ясно, что долго так продолжаться не могло, ведь для Intel проигрыш в игровых тестах сродни потере рынка, а этого никто допускать не планирует.

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Сегодня в тесте Geekbench появились крайне любопытные результаты. Речь идёт о тестировании самого бюджетного представителя семейства Rocket Lake-S – 4-ядерного Core i5-11400. Отметим, что он всего на 100 МГц быстрее текущей модели, а значит теоретически никак не мог претендовать на какие-то феноменальные результаты. Как оказалось, мог, ведь внутри запрятана новая архитектура Sunny Cove, которая изначально должна была стать сердцем 10-нм чипов Intel.

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Результат Core i5-11400 составил 1500 баллов в одноядерном тесте и 6664 в многоядерном. Скажем так, прорыва в работе системы в рабочих задачах не будет, ведь здесь налицо топтание на месте, а вот в одноядерных, которые напрямую влияют на игры, всё очень даже хорошо. 

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Для сравнения, 10-ядерный флагман Core i9-10900K выдаёт около 1400 баллов. Это значит, что самый бюджетный камень следующего поколения сможет обойти самый дорогой текущего в играх. Просто фантастика. Кстати, Ryzen 5 5600X выдаёт 1600/8100 баллов в одноядерных и многоядерных задачах, а значит синим ещё есть куда стремиться.

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