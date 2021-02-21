8-ядерный Ryzen 7 5800X продолжает дешеветь в РФ – самый быстрый игровой процессор со скидкой 23%
Если вам кажется, что Intel до сих пор остаётся лидером игровых процессоров, то вы безнадёжно устарели, ведь прямо сейчас самым быстрым пользовательским камушком является 8-ядерный Ryzen 7 5800X. Много месяцев после релиза его популярность была столь высока, что цены на скоростной камушек подпрыгнули выше 50 000 рублей. Цена росла, а спрос не снижался, ведь при прочих равных он всё равно оставался выгоднее 10-ядерного Core i9-10900K.
реклама
Уже скоро за корону самого быстрого процессора поборется новый Core i9-11900K, ну а пока AMD решила сделать большой подарочек геймерам, ведь цена на Ryzen 7 5800X опустилась на 23%, что кажется невероятным в условиях бешеного криптомайнинга. Итак, ещё недавно стоимость скоростного 8-ядерника была зафиксирована на уровне 54 000 рублей, в то время как сейчас получить его можно всего за 41 590.
Если заглянут на ЯндексМаркет, то можно увидеть, что Core i9-10900K стоит 46 000 и выше, а значит после снижения стоимости на Ryzen 7 5800X покупка процессора Intel выглядит явно неоправданной. Здесь стоит учитывать, что красный камушек можно установить на недорогую плату на базе чипсета В450, в то время как флагман синих требует крайне дорогую систему охлаждения и материнскую плату как минимум в три раза дороже.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила