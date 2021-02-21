Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если вам кажется, что Intel до сих пор остаётся лидером игровых процессоров, то вы безнадёжно устарели, ведь прямо сейчас самым быстрым пользовательским камушком является 8-ядерный Ryzen 7 5800X. Много месяцев после релиза его популярность была столь высока, что цены на скоростной камушек подпрыгнули выше 50 000 рублей. Цена росла, а спрос не снижался, ведь при прочих равных он всё равно оставался выгоднее 10-ядерного Core i9-10900K.

реклама

Уже скоро за корону самого быстрого процессора поборется новый Core i9-11900K, ну а пока AMD решила сделать большой подарочек геймерам, ведь цена на Ryzen 7 5800X опустилась на 23%, что кажется невероятным в условиях бешеного криптомайнинга. Итак, ещё недавно стоимость скоростного 8-ядерника была зафиксирована на уровне 54 000 рублей, в то время как сейчас получить его можно всего за 41 590.

анонсы и реклама RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Если заглянут на ЯндексМаркет, то можно увидеть, что Core i9-10900K стоит 46 000 и выше, а значит после снижения стоимости на Ryzen 7 5800X покупка процессора Intel выглядит явно неоправданной. Здесь стоит учитывать, что красный камушек можно установить на недорогую плату на базе чипсета В450, в то время как флагман синих требует крайне дорогую систему охлаждения и материнскую плату как минимум в три раза дороже.

реклама



