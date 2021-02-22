Xiaomi сообщила о завершении жизненного цикла для 24 актуальных смартфонов 2018-2019 годов
Несколько дней назад мы получили подтверждение намерений Xiaomi, планирующей выпустить новую прошивку MIUI 12.5 на 44 смартфона. Как оказалось, значительную часть составляют флагманы последних лет, от Mi 9 до Mi 10 Pro и различных представителей популярных серий Poco, Redmi и Redmi Note. Поскольку большинство телефонов последних лет всё-таки попало в перечень, то многие наши читатели остались довольны, но это не значит, что китайская компания угодила абсолютно всем. Как обычно, за бортом осталось множество телефонов, заслуживающих отдельного упоминания.
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Проблема в том, что текущая версия MIUI 12 оказалась слишком перегружена. На самом деле сейчас даже сложно подсчитать, сколько смартфонов получили финальную версию обновления, ведь если прибавить все китайские и индийские клоны, то выходит более 70 аппаратов. В результате выход прошивки растянулся более чем на полгода. Повторять ещё раз такую ошибку Xiaomi не хочет, а значит на этот раз в выходе MIUI 12.5 отказали не одной серии, как это было всегда, а срезу нескольким. Давайте их кратко перечислим.
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi 7 Pro
- Redmi S2
- Redmi Y2
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 8A Pro
Вполне ожидаемо завершили жизненный цикл смартфоны Redmi седьмой серии, а вот восьмая серия должна была получить новую прошивку. Как мы указывали, виной всему желание сократить число актуальных телефонов, что должно ускорить развёртывание обновления.
- Mi 8 SE
- Mi 8 Lite
- Mi 9 Lite
- Mi Max 3
Здесь точно такая же ситуация, ведь перед нами бестселлеры, продажи которых переваливали за несколько миллионов, что должно было гарантировать им длительную аппаратную поддержку.
- Mi 8
- Mi 8 Pro
- Mi MIX 2S
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi MIX 3
- Black Shark
- Poco F1
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Предпоследняя семёрка смартфонов принадлежит к флагманам и теоретически должна была получить MIUI 12.5. Увы, но ни легендарный Poco F1, ни первый геймерский Black Shark, ни другие из списка больше Xiaomi не интересны.
- Redmi 6
- Redmi 6А
- Redmi Note 6 Pro
- Mi Note 3
- Mi MIX 2
Последние пять были выпущены довольно давно и никогда не были флагманами, но получили MIUI 12. Никто не ждал выхода на них новой прошивки (кроме их владельцев), но указать их следует дабы вы увидели всю картину целиком.
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