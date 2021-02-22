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Несколько дней назад мы получили подтверждение намерений Xiaomi, планирующей выпустить новую прошивку MIUI 12.5 на 44 смартфона. Как оказалось, значительную часть составляют флагманы последних лет, от Mi 9 до Mi 10 Pro и различных представителей популярных серий Poco, Redmi и Redmi Note. Поскольку большинство телефонов последних лет всё-таки попало в перечень, то многие наши читатели остались довольны, но это не значит, что китайская компания угодила абсолютно всем. Как обычно, за бортом осталось множество телефонов, заслуживающих отдельного упоминания.

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Проблема в том, что текущая версия MIUI 12 оказалась слишком перегружена. На самом деле сейчас даже сложно подсчитать, сколько смартфонов получили финальную версию обновления, ведь если прибавить все китайские и индийские клоны, то выходит более 70 аппаратов. В результате выход прошивки растянулся более чем на полгода. Повторять ещё раз такую ошибку Xiaomi не хочет, а значит на этот раз в выходе MIUI 12.5 отказали не одной серии, как это было всегда, а срезу нескольким. Давайте их кратко перечислим.

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 7 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Pro

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Вполне ожидаемо завершили жизненный цикл смартфоны Redmi седьмой серии, а вот восьмая серия должна была получить новую прошивку. Как мы указывали, виной всему желание сократить число актуальных телефонов, что должно ускорить развёртывание обновления.

Mi 8 SE

Mi 8 Lite

Mi 9 Lite

Mi Max 3

Здесь точно такая же ситуация, ведь перед нами бестселлеры, продажи которых переваливали за несколько миллионов, что должно было гарантировать им длительную аппаратную поддержку.

Mi 8

Mi 8 Pro

Mi MIX 2S

Mi 8 Explorer Edition

Mi MIX 3

Black Shark

Poco F1

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Предпоследняя семёрка смартфонов принадлежит к флагманам и теоретически должна была получить MIUI 12.5. Увы, но ни легендарный Poco F1, ни первый геймерский Black Shark, ни другие из списка больше Xiaomi не интересны.

Redmi 6

Redmi 6А

Redmi Note 6 Pro

Mi Note 3

Mi MIX 2

Последние пять были выпущены довольно давно и никогда не были флагманами, но получили MIUI 12. Никто не ждал выхода на них новой прошивки (кроме их владельцев), но указать их следует дабы вы увидели всю картину целиком.