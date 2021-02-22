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Xiaomi сообщила о завершении жизненного цикла для 24 актуальных смартфонов 2018-2019 годов

Поддержка завершена, а новых обновлений больше не будет
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Несколько дней назад мы получили подтверждение намерений Xiaomi, планирующей выпустить новую прошивку MIUI 12.5 на 44 смартфона. Как оказалось, значительную часть составляют флагманы последних лет, от Mi 9 до Mi 10 Pro и различных представителей популярных серий Poco, Redmi и Redmi Note. Поскольку большинство телефонов последних лет всё-таки попало в перечень, то многие наши читатели остались довольны, но это не значит, что китайская компания угодила абсолютно всем. Как обычно, за бортом осталось множество телефонов, заслуживающих отдельного упоминания.

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Проблема в том, что текущая версия MIUI 12 оказалась слишком перегружена. На самом деле сейчас даже сложно подсчитать, сколько смартфонов получили финальную версию обновления, ведь если прибавить все китайские и индийские клоны, то выходит более 70 аппаратов. В результате выход прошивки растянулся более чем на полгода. Повторять ещё раз такую ошибку Xiaomi не хочет, а значит на этот раз в выходе MIUI 12.5 отказали не одной серии, как это было всегда, а срезу нескольким. Давайте их кратко перечислим. 

  • Redmi 7
  • Redmi 7A
  • Redmi 7 Pro
  • Redmi S2
  • Redmi Y2
  • Redmi 8
  • Redmi 8A
  • Redmi 8A Pro
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Вполне ожидаемо завершили жизненный цикл смартфоны Redmi седьмой серии, а вот восьмая серия должна была получить новую прошивку. Как мы указывали, виной всему желание сократить число актуальных телефонов, что должно ускорить развёртывание обновления. 

  • Mi 8 SE
  • Mi 8 Lite
  • Mi 9 Lite
  • Mi Max 3

Здесь точно такая же ситуация, ведь перед нами бестселлеры, продажи которых переваливали за несколько миллионов, что должно было гарантировать им длительную аппаратную поддержку.  

  • Mi 8
  • Mi 8 Pro 
  • Mi MIX 2S
  • Mi 8 Explorer Edition
  • Mi MIX 3
  • Black Shark
  • Poco F1

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Предпоследняя семёрка смартфонов принадлежит к флагманам и теоретически должна была получить MIUI 12.5. Увы, но ни легендарный Poco F1, ни первый геймерский Black Shark, ни другие из списка больше Xiaomi не интересны. 

  • Redmi 6
  • Redmi 6А
  • Redmi Note 6 Pro
  • Mi Note 3
  • Mi MIX 2

Последние пять были выпущены довольно давно и никогда не были флагманами, но получили MIUI 12. Никто не ждал выхода на них новой прошивки (кроме их владельцев), но указать их следует дабы вы увидели всю картину целиком. 

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