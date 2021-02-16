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Во время презентации на прошлой неделе Xiaomi рассказала о первых 14 смартфонах, которые получат новую прошивку MIUI 12.5 весной текущего года. Как оказалось, китайская компания никуда не спешит, ориентируясь скорее на середину апреля, что расстроило многих из тех, кто ожидал появления обновления в этом месяце. Кроме того, список оказался неполным, а ключевые телефоны многих популярных серий были неназваны, что только раззадорило инсайдеров.

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Ребята ещё раз изучили все утечки, выяснив, сколько на самом деле смартфонов сможет претендовать на MIUI 12.5, а также в какие сроки будет проходить обновление. Вся эта информация у нас сегодня в одном материале. Давайте пройдёмся по каждой серии в отдельности.

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Серия Mi 10 уже получила первые стабильные бета-версии, а значит о судьбе таких популярных девайсов, как Mi 10T Pro, Mi 10 Pro и многих других не стоит волноваться. Обновление ожидается в начале первого квартала 2021. Скорее всего флагманы получат доступ к прошивке раньше, а следом подтянуться аппараты с приставкой «Lite».

Серия Redmi К20/K30/К40 в приоритете, но на этот раз выход MIUI 12.5 для народных флагманов задержится до конца 2 квартала. Xiaomi намеренно сдвигает сроки, желая перейти от стратегии выпуска двух прошивок в год, к одной полноценной версии MIUI.

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Серия Redmi Note продаётся лучше других, но никогда не получает обновление в первых рядах. На этот раз все смартфоны начиная с Redmi Note 7 и заканчивая Redmi Note 9 (включая все версии) имеют разные сроки выхода прошивки. Больше повезло телефону Redmi Note 8 Pro, который получит MIUI 12.5 вместе с флагманами в апреле.

Серия Poco пока малочисленна. Инсайдеры ожидают, что в будущем тестирование прошивки расширится и на другие аппараты, но пока официальной информации на этот счёт нет.

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