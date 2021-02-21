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Intel находится в непривычном для себя положении догоняющего. В последние годы AMD уверенно наступала на пятки, обходя синих по критерию цена/производительность. С выходом последнего поколения Ryzen 5000 ситуация кардинальным образом поменялась, ведь 8-ядерный Ryzen 7 5800X оказался быстрее 10-ядерного Core i9-10900K в играх. Уже скоро Intel совершит попытку догнать и перегнать AMD. Пока это предприятие кажется заведомо проигрышным, но это только кажется, поэтому давайте кратко посмотрим на спецификации и цены нового поколения Rocket Lake-S.

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Согласно официальным заявлениям, ожидается рост IPC на 19% по сравнению с текущим поколением. Также новый флагман Core i9-11900K сможет разгоняться до 5.3 ГГц, что должно дать ему преимущество в задачах, завязанных на одном ядре – читай – играх. А вот технологический процесс останется 14-нм, хотя на этот раз нас ждёт новая архитектура Sunny Cove. Все процессоры будут поддерживать PCIe 4.0 вместе с более скоростной DDR4-3200. В качестве графического чипа заявлена Intel Xe LP 12-го поколения, которая принесёт увеличение производительности на 50%.

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Посмотреть тактовые частоты можно на изображении ниже. А вот с ценами пока немного неясно. Первые утечки показали снижение стоимости флагманских серий Core i9 и Core i7 на несколько процентов, с небольшим повышением на Core i5. Выглядит это немного нелогично, но пока это всё. Что до даты выхода, то появление новинок в рознице ожидается к концу марта. Материнские платы вот-вот ворвутся на рынок. Почитать об их стоимости и некоторых любопытных характеристиках можно в нашем материале.

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Кстати, если вы планировали на своём Core i5-10600K получить поддержку PCIe 4.0, то мы хотим вас огорчить, этого не случится. Точно такая же ситуация и с платами на базе чипсетов 400-й серии. Придётся брать новые на базе 500-й серии. Кстати, бюджетные H410 и B460 вообще не поддерживают новые процессоры, и это далеко не вся информация. Больше читайте в источнике.