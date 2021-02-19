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Долгое время геймеры сыпали обвинениями в сторону NVIDIA, заявляя, что компания фактически бросила игровое сообщество в угоду сверхприбылей и сиюминутной выгоды. Отметим, что ситуация действительно развивается не лучшим образом, что привело к тотальному дефициту видеокарт, при этом, судя по многочисленным утечкам, у майнеров вообще нет проблем к доступу к десяткам и даже сотням видеокарт. Вчера стало известно, что NVIDIA планирует ограничить видеокарту GeForce RTX 3060, сделав её бесполезной в добыче Эфира.

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Одновременно с этим в сети появилось два противоположных мнения. Приверженцы первого уверяли, что защиту взломают, а акция с актимайнерской блокировкой – одноразовая. Другие твёрдо заявляли, что это только начало, а значит впереди ещё больше подобных карточек. Сегодня вечером вторая точка зрения нашла очередное подтверждение.

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Суть в том, что никто пока не знает, насколько блокировка хешрейта окажется эффективна, а значит обсуждать этот аспект преждевременно. А вот некоторые подробности будущих видеокарт появились. Суть в том, что GeForce RTX 3060 – это своего рода эксперимент. Если он окажется удачным, следом выйдут и другие видеокарты с ограничителем.

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Мало того, выпустить их будет проще чем кажется, ведь достаточно сменить идентификатор, осложнив жизнь майнерам. Это значит, что в будущем в продажу могут поступить GeForce RTX 3080/3090 с новой версией BIOS, режущей им добычу криптовалюты. Вполне возможно, что хакерам удастся взломать защиту, но воспользоваться подобным способом смогут только продвинутые пользователи ПК, в то время как обычные любители лёгких денег окажутся бессильны. Здесь самое время задать неверующим оверклокерам простой вопрос: сколько процентов владельцев Radeon RX 5700 перепрошили её до Radeon RX 5700XT? А ведь это так легко!